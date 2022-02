Jelinkova ligt haar besluit toe: "Met een trots, maar vooral teleurgesteld gevoel heb ik in goed overleg met mijn team besloten om per direct terug te vliegen. In een gevecht tegen de tijd om op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen in een periode waarin wij allen ook nog eens moeten waken voor onze gezondheid (lees: corona), is mijn olympische debuut op een deceptie uitgelopen".

"Het was een droom die uit kwam toen ik me vorig jaar kwalificeerde. Omdat ik zo hard heb geknokt om hier te staan, is het extra pijnlijk om te realiseren dat een aantal externe factoren een grote impact hebben gehad op mijn mentale- en fysieke welzijn. In overleg met mijn coach en ter bescherming van mijn eigen gezondheid hebben wij besloten dat dit olympische avontuur voor mij hier helaas eindigt. Ik vlieg vandaag nog naar huis om dit in mijn eigen vertrouwde omgeving een plekje te geven", aldus Jelinkova.

Ad

Teleurstelling op de reuzenslalom

Beijing 2022 Beijing 2022 | Kind van een skifamilie Ryan Cochran wint zilver op Super G 30 MINUTEN GELEDEN

Adriana Jelinkova kon maandag 7 februari niet verrassen op de olympische reuzenslalom. In de eerste run mistte de Nederlandse een poortje, waardoor ze een DNF achter haar naam kreeg, geen tijd neerzette en dus ook niet mocht starten op de tweede run.

Na afloop werd bekend dat het überhaupt tot het laatste moment onzeker was of ze wel kon starten op de reuzenslalom. Een coronatest gaf een aantal dagen terug hoge CT-waarden aan bij Jelinkova, met veel stress en weinig slaap als gevolg. Uiteindelijk testte ze de avond voor de reuzenslalom negatief en mocht ze dus van start op haar eerste Olympische Spelen. De onzekere situatie leidde echter tot een hoop paniek bij de skiester. Ook rugklachten spelen Jelinkova al langer parten.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Matthias Mayer prolongeert olympische super-G titel 3 UUR GELEDEN