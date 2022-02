Alpineskiën

Beijing 2022 | Matthias Mayer prolongeert olympische super-G titel

Matthias Mayer heeft zichzelf opgevolgd als olympisch kampioen op de super-G. De Oostenrijker won een dag eerder brons op de afdaling, maar gaf nu z’n concurrenten het nakijken. De 31-jarige is nu drievoudig olympisch kampioen, want in 2014 won hij in Sochi goud op de afdaling.

