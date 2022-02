Beijing 2022

Jelinkova had meteen al bij de start moeite met de Chinese piste. Al na het eerste tussenpunt had ze een achterstand van meer dan een seconde. In het laatste gedeelte van het parcours werd de piste haar definitief teveel en miste ze een poortje.

Jelinkova’s deelname betekende de eerste Nederlandse skiër op de Olympische Spelen sinds 1952. Volgende week staat ook Maarten Meiners nog aan de start op de reuzenslalom bij de mannen.

