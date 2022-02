Beijing 2022

Hector beleeft een droomseizoen met overwinningen op World Cups en nu dus de Olympische Spelen. Haar zegetocht is geen vanzelfsprekendheid, want jarenlang behaalde de Zweedse niet zulke goede resultaten. Hector won in totaal vier World Cups, waarvan drie in dit seizoen. Haar enige andere World Cup-overwinning dateert van 2014.

Verstoorde voorbereiding leidt tot DNF voor Jelinkova

Adriana Jelinkova heeft niet kunnen verrassen op de olympische reuzenslalom. In de eerste run mistte de Nederlandse een poortje, waardoor ze een DNF achter haar naam kreeg, geen tijd neerzette en dus ook niet mocht starten op de tweede run.

Na afloop werd bekend dat het überhaupt tot het laatste moment onzeker was of ze wel kon starten op de reuzenslalom. Een coronatest gaf een aantal dagen terug hoge CT-waarden aan bij Jelinkova, met veel stress en weinig slaap als gevolg.

Toch weer negatief

Uiteindelijk testte ze de avond voor de reuzenslalom negatief en mocht ze dus van start op haar eerste Olympische Spelen. Ook rugklachten spelen Jelinkova al langer parten. Van een ideale voorbereiding was dus geen sprake natuurlijk.

De 26-jarige skiester had zich meer voorgesteld van haar eerste onderdeel op de Olympische Spelen, maar ze krijgt nog een herkansing op de slalom op woensdag 9 februari.

Shiffrin, Vlhova, Bassino en Worley zien olympische droom in duigen vallen

Net als Jelinkova kregen ook Mikaella Shiffrin en Marta Bassino een DNF achter hun naam na de eerste run. De Amerikaanse Shiffrin is op 26-jarige leeftijd reeds een legende met maar liefst 47 World Cup-zeges op de slalom (een record) en twee olympische titels (Sochi 2014 op de slalom, PyeonChang 2018 op de reuzenslalom). Titelprolongatie zat er dus niet in voor de Amerikaanse . De Italiaanse Bassino won het World Cup-klassement in het seizoen 2020/2021, maar ook voor haar liep de olympische reuzenslalom uit op een teleurstelling.

Een andere superster en grote favoriet, Petra Vlhova, zette wel twee tijden neer, maar bleef ver verwijderd van het podium. Tessa Worley won een World Cup dit seizoen, maar kwam ten val in de tweede run.

