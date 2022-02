Alpineskiën

Beijing 2022 | Oostenrijk skiet naar teamgoud ondanks verloren stok

Oostenrijk heeft het afsluitende teamevent op de Olympische Spelen gewonnen. De skiërs versloegen in de finale het Duitse team en pakten zo hun derde goud op de piste in Peking. In het laatste duel werd het nog spannend nadat Oostenrijker Strolz zijn stok verloor. Zijn Duitse tegenstander Schmid pakte het punt, maar was niet snel genoeg om het goud weg te grijpen. Het Noorse team won brons.

00:01:15, 2 uur geleden