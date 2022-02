Alpineskiën

Beijing 2022 | Vukadinova mag opnieuw starten op slalom na schrikmoment, maar blijft boos

De olympische droom van Eva Vukadinova werd op de slalom wel heel bruut verstoord. De Bulgaarse raakte tijdens haar eerste run afgeleid door een official, die een obstakel uit de weg wilde ruimen. Het was helaas al te laat, omdat Vukadinova in volle vaart aan kwam stormen.

00:00:30, 11 uur geleden