Slalom Levi | Mikaela Shiffrin slaat direct toe bij eerste wereldbeker van seizoen

Lena Duerr begon de dag als snelste. In haar eerste run kwam ze tot een tijd van 54,48 seconden. Niemand was sneller dan haar. Anna Swenn Larsson dook ook onder de 55 seconden in de eerste run en Mikaela Shiffrin zette de derde tijd op de borden met 55.03. Shiffrin won vorig jaar het wereldbekerklassement en in het klassement van de slalom werd ze tweede achter Petra Vlhova. De Slowaakse zette de vierde tijd neer in de eerste run.

Tweede run

In de tweede run wist Shiffrin haar enorme talent weer eens aan te spreken. Met een tijd van 56.22 was ze ruim sneller dan haar concurrenten. Swenn Larson pakt het zilver en Vhlova, de grote uitdager van Shiffrin voor het wereldbekerklassement, pakt het brons.

Laat begin

De slalom in Levi was de eerste wereldbekerwedstrijd voor de vrouwen die ook echt afgewerkt is. De weersomstandigheden, zowel sneeuwstormen als niet genoeg sneeuw, zorgden tot nu toe enkel voor afzeggingen. Het seizoen is nu echt begonnen!

