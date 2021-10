Het is inmiddels traditie dat Sölden fungeert als gastheer voor de aftrap van een nieuw seizoen alpineskiën, waarvoor je bij Eurosport en discovery+ op het juiste adres bent. Er zijn volop uitzendingen op televisie en als je liever geheel reclamevrij kijkt, zit je goed bij discovery+

Er staat om te beginnen de reuzenslalom op het programma. De jaarlijkse wereldbekercyclus lijkt een beetje op de oude Wereldbeker, zoals we die kennen uit het wielrennen. Toen telden alle klassiekers mee voor één eindrangschikking. Zo werkt het in het alpineskiën onder auspiciën van de Fédération Internationale de Ski (FIS) in feite nog steeds.

De verschillende wedstrijden worden vooral georganiseerd in skiresorts in de Alpen, maar er worden ook uitstapjes gemaakt naar Scandinavië, Noord-Amerika en oost-Azië. Er staan tussen nu en maart 2022 meer dan tachtig wedstrijden op het programma, waaronder de olympische races in Peking.

De Hahnenkamrennen vormt een grote uitdaging, zoals je aan Ferstl wel kunt afzien Foto: Getty Images

Hahnenkammrennen

De Hahnenkammrennen in Kitzbühel vormen een hoogtepunt dat iedereen waarschijnlijk wel kent. De Hahnenkammrennen op de piste van Streif is vergelijkbaar met de Grand Prix van Monaco op de Formule 1-kalender of Ajax - Feyenoord in de eredivisie. Dat is een wedstrijd waar je voor gaat zitten.

Wat maakt de Streif in Kitzbuhel zo bijzonder?

Val d’Isère, Val Gardena en Garmish-Partenkirchen kunnen ook zomaar een belletje doen rinkelen, net als Lake Louise (Canada) en Beaver Creek (Verenigde Staten). Mocht je de Lauberhornrennen nog niet kennen, zet die dan op je lijstje! De piste in Wengen biedt de langste route en het mooiste decor, terwijl er snelheden van maar liefst 160 kilometer per uur worden geklokt!

Beijing 2022 trekt natuurlijk volop de aandacht, maar er zijn echte puristen die de Wereldbeker op basis van een seizoen lang presteren op verschillende disciplines de absolute hoofdprijs vinden. De skiërs nemen het tegen elkaar op in vier verschillende disciplines: slalom, reuzenslalom, super G en afdaling.

Combinatie versus parallel

Er is ook nog een vijfde discipline – de combinatie, bestaande uit de afdaling en slalom – maar die zit een beetje in het verdomhoekje en komt in 21/22 slechts verdacht weinig voor op de kalender. Het onderdeel is nog wel steeds olympisch en zien we dus terug tijdens Beijing 2022.

Een extra olympisch onderdeel is de gemengde teamwedstrijd, die wordt afgewerkt in parallelformat. Dit onderdeel werd tijdens Pyeongchang 2018 geïntroduceerd en staat ook in Peking geprogrammeerd. De FIS ziet toekomst in deze parallelwedstrijden, al dan niet door mannen en vrouwen gemengd, wat ten koste gaat van de combinatie. Vandaar dat er wel twee parallelevenementen op de kalender staan, om te beginnen half november in Lech.

Slalom

De slalom is de oudste en meest technische discipline van allemaal. De bochten zijn zeer kort en volgen erg snel op elkaar. Eén foutje en je ligt eruit. De parcoursbouwers doen er alles aan om de skiërs uit hun ritme te krijgen. De ene keer staan de poortjes wat verder uit elkaar, dan worden ze weer dicht bij elkaar geplaatst. De zogeheten verticale combinatie vormt altijd een mooie uitdaging. Je ziet vrij regelmatig deelnemers uitvallen of een valpartij beleven na het verliezen van hun evenwicht.

De heren maken tussen de 55 en 75 richtingsveranderingen, de vrouwen gaan 45 tot 65 keer van links naar rechts. Dit alles op een helling met een verval van minimaal 33 procent, goed voor een hoogteverschil van gemiddeld 180 meter. De snelheid ligt door het vele sturen logischerwijs niet al te hoog, gemiddeld zo rond de 40 kilometer er per uur.

Omdat er veel contact is met de buigstangen, kunnen skiërs ervoor kiezen om zich extra te beschermen. Dit kan door het dragen van een helm met een beugel, de skistokken als bescherming te gebruiken en met behulp van arm- of beenkappen.

Slalom | Alberto Tomba wint goud in Calgary

Er gaat voor de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk geen slalom voorbij zonder te denken aan geweldenaar Alberto Tomba, die specialist was in deze discipline. Minder bekend is wellicht dat de route niet geoefend kan worden. Er is slechts een inspectie mogelijk en daarna tikt de klok direct om het echie.

Vlhova verandert constant van richting tijdens de slalom Foto: Getty Images

Reuzenslalom

De bochten op de reuzenslalom zijn net iets langer dan bij de ‘gewone’ slalom – waardoor een hogere snelheid kan worden ontwikkeld – en verder zijn de poortjes vervangen door dubbele palen met een vlag ertussen. De poortjes zijn niet alleen iets verder van elkaar verwijderd, het zijn er ook minder waardoor je niet constant bezig bent om bochten te maken zoals op de traditionele slalom. Een ander verschil tussen de reuzenslalom en slalom (+/- 800 meter) is het langere parcours van ongeveer een kilometer.

Super G

De Super G is het ‘jongste’ onderdeel – geboren in 1986 – en gaat weer een stapje verder dan de slalom-onderdelen. Het onderdeel vormde direct een extra uitdaging voor de afdalers. De bochten zijn langer en de snelheden hoger waarmee het gat tussen de reuzenslalom en afdaling prima is opgevuld. Om de langere bochten goed door te komen, zijn de ski’s langer gemaakt. De lengte bedraagt iets meer dan twee meter.

De snellere onderdelen worden geskied op langere ski’s, want die zorgen voor meer stabiliteit en dus veiligheid. Ook kan er optimaal snelheid worden ontwikkeld. Het balanceren op de grens van wat mogelijk is, kan niet worden getraind. Ook bij de Super G is vooraf slechts een inspectie toegestaan. Het pure instinct van de skiërs is doorslaggevend.

Pas op hoge snelheid blijkt of de inschattingen gemaakt tijdens de inspectie juist waren. Een verschil met de nog snellere afdaling is dat sommige poortjes wat korter op elkaar staan, waardoor de technische uitdaging aanwezig is en blijft.

De verschrikkelijke valpartij van Hermann Maier tijdens Nagano 1998 vond plaats op de Super G.

Beijing 2022 | De val en wederopstanding van Hermann Maier in Nagano 1998

Afdaling

De afdaling is het pronkstuk. De risico’s zijn het grootst, de topsnelheden het hoogst, de sprongen het verst en het totaalplaatje het spectaculairst. Er worden amper bochten in het parcours getekend, want het gaat echt om jezelf zo snel mogelijk naar beneden storten.

Als vuistregel kun je aanhouden dat het hoogteverschil zo’n 800 meter beslaat en er worden snelheden van wel boven de 125 kilometer per uur neergezet. De gekleurde poortjes zijn vooral bedoeld om de route te tonen en niet zozeer om aan te tikken. Omdat er op de grens wordt geskied, mag het parcours verkend worden op basis van een trainingsronde.

De afdaling is een spectaculair onderdeel, met verre sprongen, zoals Brignone hier etaleert Foto: Getty Images

Opzet

Er worden op de (reuzen)slalom telkens twee runs geskied. De uitslag van de eerste run is de omgekeerde startlijst voor de tweede run, waardoor naar een echte finale wordt toegewerkt en de winnaar te bepalen. De Super G en afdaling gaat over een enkele run. Wel geldt voor iedere race van iedere discipline dezelfde puntentelling. De winnaar verdient 100 punten, nummer twee krijgt 80 punten, nummer drie verzamelt er 60 en zo gaat dit door tot en met nummer dertig, die één puntje krijgt.

De deelnemer die op basis van een compleet seizoen de meeste punten verzamelt, wint de Wereldbeker: een kristallen wereldbol van meer dan negen kilo. De winnaar van een specifiek onderdeel moet het dan moet een kleinere variant van 3,5 kilo.

Favorieten

Marcel Hirscher is een absolute grootheid door zich maar liefst acht keer tot de beste skiër van het jaar te laten kronen. De Oostenrijker is inmiddels gestopt, net als Lindsey Vonn die tot een kwartet globes kwam. Voor Mikaela Shiffrin staat de teller op drie, waardoor zij enigszins in de buurt komt van de legendarische Annemarie Moser-Pröll – net als Hirscher afkomstig uit Oostenrijk – die maar liefst zes keer de Wereldbeker won.

Wie weet kan Federica Brignone of Petra Vlhova in de toekomst een gooi doen naar de status van allerbeste. Bij de mannen zijn veel ogen gericht op Alexis Pinturalt terwijl de nieuwe goden Marco Odermatt en Vincent Kriechmayr hem graag van zijn pas veroverde troon willen stoten.

Dit is 'm: de kristallen globe waar het allemaal om te doen is Foto: Getty Images

Nederlandse inbreng

In de schaduw van de grote namen timmeren er ook Nederlandse skiërs aan de weg. Maarten Meiners (29) is al vele jaren actief in het Wereldbeker-circuit en slaagde er vorig seizoen voor het eerst in om punten te pakken waardoor hij zijn naam terugvond op de ranglijst.

Meiners stond ook al diverse keren aan de start van het WK alpineskiën, maar zijn grote droom blijft deelname aan de Olympische Spelen. Om kwalificatie voor elkaar te boksen, moet Meiners twee keer bij de beste zestien eindigen of één keer in de topacht.

Santa Catarina | Meiners behaalt eerste WB-punten ooit op reuzenslalom

Een ticket voor Beijing 2022 heeft Adriana Jelinkova al op zak, maar zij gaat in Sölden niet van start. De 26-jarige Jelinkova is momenteel nog druk aan het revalideren. Daags nadat zij zich in januari 2021 plaatste voor de Olympische Spelen scheurde ze haar kruisband en sindsdien probeert ze zich terug te knokken.

Kranjska Gora | Primeur met 11e plaats voor Jelinkova op reuzenslalom

Waar kijk je?

Alle World Cups alpineskiën worden uitgezonden door Eurosport en je kunt de evenementen zelfs stuk voor stuk geheel reclamevrij kijken op discovery+. Ook de Olympische Spelen worden via beide kanalen uitgezonden. De meeste uitzendingen zijn overdag, maar dit kan af en toe wisselen. Het deskundige commentaar wordt verzorgd door Gert Meinardi (mannen) en Rutger de Iongh (vrouwen).

Dankzij Jelinkova is er een Nederlandse vertegenwoordigd in Peking Foto: Getty Images

