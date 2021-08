Volgens Lewis deed Team USA alles verkeerd bij de estafette. Het systeem van het stokje overgeven zou niet deugen en de atleten zouden op verkeerde plaatsen ingedeeld zijn door de coaches. Daarnaast verwijt Lewis de ploeg een gebrek aan leiderschap. De atletieklegende noemt de prestaties van de ploeg een totale schande en compleet onacceptabel.

Lewis won zelf twee keer goud op deze discipline en veroverde daarnaast nog zeven andere gouden medailles. De kritiek van hem zal dus ongetwijfeld hard aankomen bij de atleten en de atletiekbond.

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.