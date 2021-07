Zoals altijd kwamen de favorieten voor de gouden medaille uit Jamaica en die favorietenrol maakten de dames meer dan waar. Thompson-Herah en Fraser-Pryce maakten zich snel los van de rest van het veld en liepen lange tijd zij aan zij.

Op de laatste meters wist Thompson-Herah iets weg te lopen bij haar concurrente en dus kon ze al voor de finish haar arm in de lucht steken.

De winnares kwam in een tijd van 10,61 over de finish en dat betekent een nieuw olympisch record. Dit geeft extra sier aan een perfecte dag voor Jamaica op de 100 meter.

Ook het brons ging namelijk naar het traditioneel sterke sprintland. Shericka Jackson werd derde en mag dus het brons in ontvangst nemen.

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.