De regels bij het hoogspringen zijn simpel: je laat een lat op een hoogte leggen en probeert daar overheen te springen. Lukt dat, dan mag de lat hoger. Lukt dat niet in drie pogingen dan lig je eruit. Als twee (of meer) deelnemers op dezelfde hoogte blijven steken dan geldt dat degene die de minste pogingen heeft gedaan om tot die hoogte te komen de winnaar is.

Bij de Olympische Spelen Tokyo 2020 kwamen Mutaz Essa Barshim uit Qatar en Gianmarco Tamberi uit Italië beide zonder mislukte pogingen over 2.37 meter. Daarna bleven ze beide echter steken op 2.39 meter. Op dat moment was de stand dus exact gelijk. Normaal gesproken volgt er dan: de lat wordt op de hoogst behaalde hoogte gelegd waarvoor iedere atleet slechts één poging krijgt. De atleet die als enige over de hoogte heengaat, wint de wedstrijd. In het geval beide atleten falen, gaat de lat naar de voorgaande hoogte. Als beide atleten de hoogte halen, gaat de lat alsnog naar de volgende hoogte.Er is echter ook de mogelijkheid geen barrage te springen en de overwinning te delen. Mutaz Essa Barshim en Gianmarco Tamber kozen voor deze optie waardoor het de eerste gedeelde gouden medaille op de Olympische Spelen sinds 1912 is, toen Jim Thorpe gediskwalificeerd werd omdat hij geen amateursporter zou zijn om in 1982 alsnog tot (gedeeld) winnaar uitgeroepen te worden op de vijf- en tienkamp.