Tussen 2008 en 2016 was de 100 meter sprint tijdens de Olympische Spelen hét domein van Bolt. Met een zeldzaam vertoonde overmacht snelde de Jamaicaan naar de winst in Peking, Londen en Rio de Janeiro. Daarnaast heerste hij ook op het WK. Bolt won de 100 meter in 2009, 2013 en 2015. Nog altijd heeft hij met 9,58 het wereldrecord. Niet alleen met zijn prestaties viel hij op. Als echte showman was Bolt ruim tien jaar het gezicht van het koningsnummer!

Zondag krijgt hij een opvolger. En in tegenstelling tot de afgelopen edities ligt de strijd helemaal open. Zeker nu een aantal grote namen ontbreekt. Zo is Justin Gaitlin, de Olympisch kampioen van 2004 en de wereldkampioen van 2017, er niet bij. De Amerikaan is geblesseerd, maar was met zijn 39 jaar misschien toch al niet de meest logische nieuwe sprintkoning van de Spelen. Ook regerend Chris Coleman gaat niet van start. De regerend wereldkampioen miste enkele dopingcontroles en kreeg een schorsing aan zijn broek.

De series

Zaterdag stonden de series op het programma. Niet alleen werd het kaf van het koren gescheiden. Het was ook een goed voorproefje van wat ons zondag te wachten staat. De eerste favorieten dienden zich aan!

Om het nog wat spannender te maken, liet Tryvon Bromell het zaterdag flink liggen. De Amerikaanse favoriet, met 9,77 de snelste van dit jaar, kwam slecht uit de startblokken en eindigde in zijn serie slechts als vierde. Met 10,05 plaatste hij zich wel als één van de tijdsnelsten voor de halve finale. Zondag zal het echter flink beter moeten om te strijden om eremetaal.

De Amerikanen hebben echter nog meer kanshebbers. Ronnie Baker was met 9,85, achter Bromell, snel tijdens de Amerikaanse trials. Hij zette 10,03 neer tijdens de eerste serie. De 27-jarige atleet won dit jaar de 100 meter tijdens de Diamond League in Stockholm en Monaco.



Fred Kerley, de derde Amerikaanse kanshebber, klokte in de serie 9,97. De Texaan maakte dit jaar de overstap van de 400 meter (derde op het WK in 2019) naar de kortste afstand en dat gaat hem niet slecht af. Hij was in 2021 al goed voor 9,86.

Uitdagers van de Amerikanen

Andre de Grasse zette zaterdag met 9.91 de beste tijd neer. Dit betekende zijn snelste seizoenstijd tot nu toe. Bovendien bleef hij slechts 0,01 seconden boven zijn persoonlijk record. Dat de Canadees kan pieken tijdens de Spelen, bewees hij vijf jaar geleden. In Rio de Janeiro behaalde hij brons op zowel de 100 als de 200 meter.

Andre De Grasse zette zaterdag de snelste tijd neer tijdens de series van de 100 meter. Foto: Getty Images

Lamont Marcell Jacobs is ook een sprinter om in de gaten te houden. De Italiaanse voormalig verspringer was zaterdag verrassend snel met 9,94, een verbetering van zijn persoonlijke record. Ook de Nigeriaan Enoch Adegoke (9,98) dook zaterdag onder de grens van 10 seconden.

De hoop van Groot-Brittannië is gevestigd op Zharnel Hughes, die zaterdag met 10,04 nipt voor Bromell bleef. Hij heeft een record van 9,91 en was de Europees Kampioen in 2018. Glen Mills is de coach van Hughes; de man die vroeger Bolt onder zijn hoede had.

Akani Simbine was dit jaar al vliegensvlug met 9,84; een nieuw Afrikaans record. De Zuid-Afrikaan onderscheidde zich vorig jaar met de winst van de Diamond League in Rome. Hij won zaterdag eenvoudig de zesde serie in 10,08. Divine Odururu gooide tijdens de series zijn eigen glazen in. De jury diskwalificeerde de Nigeriaanse gevaarlijke outsider vanwege een te vroege start.

Tijdstippen

Voor de optimale voorbereiding moet je zondagmiddag al om 12.15 uur afstemmen op Eurosport of discovery +. Dan staan de drie halve finales op het programma. De nummers één en twee van elke serie en de twee overige tijdsnelsten plaatsen zich voor de eindstrijd die om 14.50 uur van start gaat. Zorg dat je het niet mist!

