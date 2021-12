Lavreysen is de koning van de sprint op de baan en maakte het in 2021 keer op keer waar als hij aan de start verscheen. Starten was min of meer een garantie op winst, of minimaal olympisch brons. Hij bleef maar huishouden, hij bleef maar winnen en hij bleef maar uitdagers van zich afslaan.

Soms ging het gemakkelijk, soms ging het iets moeilijker, maar uiteindelijk was het altijd Lavreysen die kon juichen. Keer op keer. Winnen verveelt nooit en al helemaal niet als je je verzameling prijzen zo uitbreidt als Lavreysen sinds de zomer doet.

Oppermachtig

Lavreysen was vanaf de eerste avond leider in de UCI Track Champions League en de vierde plaats vrijdag op de keirin was misschien even schrikken, maar het was zeker niet nodig om in paniek te raken.

De voorsprong was nog steeds geruststellend en al voordat de sprintfinale van start ging, was Lavreysen verzekerd van de winst. Het kan niet zo zijn dat daarmee bij de veelvraat een last van zijn schouder was gevallen, want die brede schouderpartij kan wel wat hebben.

Bötticher probeerde het heus wel, maar de benen van Lavreysen waren sterk genoeg om nog eens 71 kilometer per uur te trappen en daarmee een laatste aanval af te slaan. Eens te meer konden de armen in de lucht. En daarna nog eens, als winnaar van de UCI Track Champions League.

