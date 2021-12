De verkorte scratch van twintig ronden in dit nieuwe toernooi trakteert op veel spektakel. Je zou haast kunnen stellen dat de scratch één lange sprint is, waarbij in de slotfase nog één keer dient te worden versneld. De meest venijnige versnelling had dit keer Kajihara in huis.

De Japanse pakte een mooie voorsprong en daar kon zelfs Archibald niets meer tegenin brengen. Wild zat op haar beurt constant een beetje in de middenmoot en wist die middenmoot ook tijdens de laatste ronde niet echt meer te ontstijgen. Ze sprintte naar plek zes.

Laatste koers Wild

Als gevolg van die zesde plaats moet Wild weer wat toegeven in de algemene rangschikking, wat jammer is als je een extra zakcentje wilt verdienen. De prijzenpot is gevuld met zo’n 500.000 euro en persoonlijke prestaties worden beloond met een deel hiervan.

Gelukkig voor Wild staat er nog een afvalkoers op het programma. Vrijdag werd ze tweede op precies diezelfde afvalkoers. Het wordt een bijzondere afvalkoers voor de 39-jarige Wild, want het wordt de allerlaatste race uit haar carrière. Ze verlengde haar loopbaan nog een jaartje met het oog op Tokyo 2020 en krijg hiervoor de beloning, in de vorm van brons op het omnium.

