Nadat de derny de baan had verlaten, ontstond er een gat tussen Jason Kenny en man in tweede positie Matthew Glaetzer. Kenny pakte de mogelijkheid op goud met beide handen aan. Met al zijn ervaring versnelde hij met drie ronden te gaan waarna niemand hem terugpakte.

Achter Kenny begon Lavreysen als eerste de sprint. De regerend wereldkampioen kon het gat met de Brit niet genoeg verkleinen waardoor zilver het hoogst haalbare was. De Maleisier Azizulhasni Awang passeerde Lavreysen nog vlak voor de finish, waardoor hij Lavreysen naar het brons verwees.

Halve finale

De tweevoudig olympisch kampioen bereikte eerder de halve finale door maar net vierde te worden in de kwartfinale. Ook zijn halve finale was niet overtuigend. Lavreysen liet na het vertrekken van de elektrische fiets een gaatje vallen om met een versnelling om de groep heen te rijden. Met zijn versnelling kwam hij echter halverwege de groep en moest hoog in de baan veel extra meters maken. Doordat hij als derde over de streep kwam, hield hij zijn droom van een hattrick levend.

Eerder dit toernooi won Lavreysen goud op de teamsprint en de individuele sprint, maar Harrie's hattrick zat er helaas net niet in.

