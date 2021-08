De Britse ploeg begon sterk aan de wedstrijd. Van de eerste zes sprints wonnen Kenny en Archibald er vijf. Wild en Pieters sprokkelden wel punten tijdens de tussensprints, maar de Britten liepen al snel uit.

De Nederlandse ploeg werd opgeschrikt door een valpartij. Kirsten Wild kwam bij een overname tegen een Australische rijdster aan en kwam hard ten val. Na de valpartij leek de koek op voor Pieters en Wild. De twee haalden nog wel drie punten bij de achtste tussensprint, maar konden daarna niet aansluiten bij een kopgroep van vijf landen.

Van de vijf landen bleven uiteindelijk Rusland, Denemarken en natuurlijk het ijzersterke Groot-Brittannië over. Zij pakten een rondje op het veld, waardoor Nederland buiten de medailleposities belandde. Een sterke eindsprint waarin Amy Pieters als derde over de finish kwam veranderde niets aan de uitslag.

Het was de eerste keer dat de koppelkoers op het olympische programma staat. Pas vanaf 2017 wordt het onderdeel verreden op wereldkampioenschappen. Het duo Wild/Pieters won goud in zowel 2019 en 2020. Op het WK in Apeldoorn in 2018 wonnen de twee vrouwen zilver.

Morgen komen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip in actie op de koppelkoers bij de mannen.

