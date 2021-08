In de eerste heat had Hoogland het lastig met de ervaren Rus. Dmitriev werd in Rio derde, maar deed al mee in 2008. Hoogland kwam vanuit de rug van de Rus en was hem met een halve ronde te gaan voorbij. Ondanks de binnenbocht van Dmitriev bleef Hoogland de leiding behouden. Hoogland leek even binnen de rode lijn te komen, maar de jury liet de uitslag van de race staan.

In de tweede heat begon Hoogland van kop af met sprinten. Dmitriev kon niet aan de hoge snelheden van de man uit Nijverdal komen. Hoogland maakte het nog onnodig spannend door kort voor de finish de voet van het gas af te nemen, maar Dmitriev kon Hoogland niet voorbij gaan.

Lavreysen

Lavreysen kwam in actie tegen de Brit Jack Carlin. Carlin verloor net als Hoogland en Lavreysen nog geen ronde in het sprinttoernooi en werd gezien als een van de grootste tegenstanders van de Nederlandse rijders. Lavreysen liet in zijn race er echter geen gras over groeien. De topsnelheid van de Brabander lag een stuk hoger dan die van de Brit. Carlin kwam in de laatste bocht tot de heup van Lavreysen, maar kon zichzelf in het laatste rechte eind niet katapulteren.

In de tweede heat probeerde Carlin een andere tactiek uit. De 24-jarige Brit verhoogde met bijna twee ronden te gaan de snelheid, waardoor het een lange sprint werd. Lavreysen, regerend wereldkampioen op de keirin, had hiermee geen problemen en passeerde Carlin op het laatste rechte eind.

Theo Bos was in 2004 de laatste Nederlander die op de sprint een medaille won. Voor de laatste gouden medaille moeten we terug naar 1932, Jacobus van Egmond won in Los Angeles goud. In 2008 en 2016 kwamen de twee finalisten op de sprint ook uit het zelfde land. Groot-Briitannie stond in 2008 met Chris Hoy en Jason Kenny in de finale. Kenny had in Rio landgenoot Callum Skinner als tegenstander.

De finale staat om 11:00 uur op het programma.

