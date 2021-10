De beste baanwielrenners ter wereld nemen het vanaf volgende week tegen elkaar op in de UCI Track Champions League. De voorbereidingen zijn in volle gang en de deelnemers bevestigd.

Vijftig renners maken vandaag bekend zich aan te sluiten bij de 22 renners die hun ‘gouden ticket’ al hadden bemachtigd. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Kirsten Wild, Ed Clancy, Katie Archibald en Emma Hinze zijn de talenten van wereldklasse die onder andere te zien zijn in de UCI Track Champions League. Onder de 72 deelnemende renners zijn er tien gouden olympische medailles verdeeld en er staan maar liefst 63 UCI wereldkampioenschaptitels op het gedeelde palmares.

Ad

Emma Hinze met één van haar drie gouden medailles van het WK Roubaix 2021 Foto: Imago

UCI Track Champions League UCI Track Champions League | Hoogland en Lavreysen blikken vooruit op eerste seizoen 4 UUR GELEDEN

48 renners hebben zich gekwalificeerd voor de ‘League’ vanwege hun goede resultaten op het Tissot UCI Track Cycling World Championships in Roubaix. Twee pre-gekwalificeerde renners sluiten zich aan bij deze groep om op het totaal van 72 te komen. Het prijzengeld is voor alle deelnemers en onderdelen gelijk in deze innovatieve nieuwe series met het doel om de sport naar een nieuw niveau te tillen. Korte formats en snelle races vol adrenaline. Uitgezonden naar miljoenen mensen.

Bij de sprintvrouwen is onder anderen Lea Friedrich van de partij. De Duitse won maar liefst drie gouden medailles bij het WK baanwielrennen van één week geleden. Ook is de bronzen medaillewinnares van Tokyo 2020 van de partij: Lauriane Genest. Daria Shmeleva voegt ook een aantal Europese en wereldkampioen titels en olympische medaille toe aan het gedeelde palmares.

Sophie Capewell, Yana Tyshcenko, Mina Sato en Anastassia Voinova zijn ook medaillewinnaars van het afgelopen wereldkampioenschap die deelnemen aan de UCI Track Champions League. Laurine van Riessen heeft op het WK in Roubaix haar eerste wedstrijdmeters weer gemaakt na een verschrikkelijke val in Japan tijdens de Olympische Spelen. Nu kan de Nederlandse direct doorpakken met de Champions League. Ook is de olympische kampioene op de keirin van de partij: Shanne Braspennincx.

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen Foto: Getty Images

Naast de eerder genoemde mannen is ook Mateusz Rudyk aanwezig. Ook de bronzen medaillewinaar van Tokyo 2020 en zilveren medaillewinnaar op het WK in Roubaix, Rayan Helal, zal zijn goede vorm door willen trekken. Tweevoudig wereldkampioen Stefan Bötticher en wederom een medaillewinnaar van het afgelopen wereldkampioenschap reist ook af richting Mallorca voor de eerste, van de totaal vijf manches, van de UCI Track Champions League.

Maar daar blijft het niet bij. Ook bij de Endurance categorie staan de nodige kampioenen op de startlijst. Bijvoorbeeld de U23-wereldkampioene op de weg Silvia Zanardi. De Europese kampioene op de puntenkoers, Gulnaz Khatuntseva, en de nummer twee van het olympische omnium Yumi Kajihara zijn ook van de partij.

Bij de mannen hebben Tuur Dens, Luri Leitao, Rhys Britton en Michele Scartezzini allemaal medailles gewonnen op het wereldkampioenschap baanwielrennen in Roubaix. Daarmee hebben zij zich ook geplaatst voor de UCI Track Champions League.

UCI Track Champions League Trailer

Meer informatie over de UCI Track Champions League is hier te vinden.

De beste talenten nemen het op een nog nooit eerder vertoonde manier tegen elkaar op in vijf verschillende manches die plaatsvinden in vier verschillende landen. Voor de renners betekent ‘het gouden ticket’ deelname aan de meest opwindende ontwikkeling binnen het baanwielrennen. Voor miljoenen fans verspreid over de hele wereld is dit een stap dichter bij een nieuwe manier van sport ervaren. Bomvol actie en met technologie als drijfveer is de UCI Track Champions League te volgen in het velodrome zelf, via de Eurosport app, eurosport.nl en discovery+

De eerste ronde van de UCI Track Champions League is op zaterdag 6 november op het velodrome van Mallorca.

UCI Track Champions League | Bij een prestigieus evenemtent hoort een prestigieuze trofee. Foto: Eurosport

Sprint - Vrouwen:

Shanne Braspennincx (Nederland)

Laurine van Riessen (Nederland)

Lauriane Genest (Canada)

Lea Friedrich (Duitsland)

Miriam Vece (Italië)

Martha Bayona Pineda (Colombia)

Riyu Ohta (Japan)

Sophie Capewell (Groot-Britannië)

Yana Tyshchenko (Rusland)

Daria Shmeleva (Rusland)

Anastasiia Voinova (Rusland)

Mina Sato (Japan)

Yuli Paola Verdugo Osuna (Mexico)

Emma Hinze (Duitsland)

Mathilde Gros (Frankrijk)

Simona Krupeckaité (Litouwen)

Kelsey Mitchell (Canada)

Olena Starikova (Oekraïne)

Sprint - Mannen

Harrie Lavreysen (Nederland)

Jeffrey Hoogland (Nederland)

Jean Spies (Zuid-Afrika)

Mateusz Rudyk (Polen)

Jair Tjon En Fa (Suriname)

Tom Derache (Frankrijk)

Jordan Castle (Nieuw-Zeeland)

Kevin Quintero Chavarro (Colombia)

Mikhail Yakovlev (Rusland)

Kento Yamasaki (Japan)

Rayan Helal (Frankrijk)

Stefan Bötticher (Duitsland)

Jai Angsuthasawit (Thailand)

Hugo Barrette (Canada)

Nicholas Paul (Trinidad & Tobago)

Vasilijus Lendel (Litouwen)

Maximilian Levy (Duitsland)

Denis Dmitriev (Rusland)

Endurance - Vrouwen:

Kirsten Wild (Nederland)

Maggie Coles-Lyster (Canada)

Hanna Tserakh (Wit-Rusland)

Tania Calvo (Spanje)

Michelle Andres (Zwitserland)

Alžbeta Bačíková (Slowakije)

Gulnaz Khatuntseva (Rusland)

Emily Kay (Ierland)

Silvia Zanardi (Italië)

Karolina Karasiewicz (Polen)

Maria Martins (Portugal)

Olivija Baleisyte (Litouwen)

Eukene Larrarte (Spanje)

Yumi Kajihara (Japan)

Katie Archibald (Groot-Britannië)

Anita Yvonne Stenberg (Noorwegen)

Annette Edmondson (Australië)

Kendall Ryan (Verenigde Staten)

Endurance - Mannen:

Roy Eefting (Nederland)

Tuur Dens (België)

Rhys Britton (Verenigd Koninkrijk)

Alan Banaszek (Polen)

Jules Hesters (België)

Gavin Hoover (Verenigde Staten)

Michele Scartezzini (Italië)

Kazushige Kuboki (Japan)

Claudio Imhof (Zwitserland)

Aaron Gate (Nieuw-Zeeland)

Iuri Leitao (Portugal)

Erik Martorell Haga (Spanje)

Ed Clancy (Groot-Brittanië)

Sebastian Mora (Spanje)

Corbin Strong (Nieuw-Zeeland)

Yacine Chalel (Algarije)

Kelland O'Brien (Australië)

Rotem Tene (Israël)

UCI Track Champions League UCI Track Champions League | Chris Hoy: "Dit is precies wat de sport nodig heeft" GISTEREN OM 12:39