De Nederlandse ogen waren natuurlijk gericht op Lavreysen, voor wie de bijnaam ‘Hattrick Harrie’ niet meer volstaat. Lavreysen kan inmiddels kwartetten. Hij is Europees kampioen, wereldkampioen, olympisch kampioen en nu ook kampioen van de UCI Track Champions League.

Lavreysen zorgde voor diverse hoogtepunten, maar was niet de enige die spanning en sensatie garandeerde. Ook de andere winnaars, Katie Archibald, Gavin Hoover en Emma Hinze, deden meer dan een duit in het zakje. Deze vier baanrenners vormen voor altijd de kopgroep van de revolutie van het baanwielrennen. Een revolutie die is ingezet om te blijven.

Climax

Het eerste seizoen van de UCI Track Champions League beleefde dit weekend in Londen zijn climax, onder de lampen van het Lee Valley VeloPark. De olympische wedstrijden die hier in 2012 werden verreden, zijn vanaf nu echt iets uit het verleden. De prachtige races van vrijdag en zaterdag vormen de toekomst.

Archibald (endurance vrouwen), Hoover (endurance mannen), Hinze (sprint vrouwen) en Lavreysen (sprint mannen) schreven hun namen bij in de nu nog dunne geschiedenisboeken. Dat is over een tijdje anders. Dan vormen zij de eerste pagina’s van een dik boek en is het hopelijk niet meer bijzonder dat de winnaars – waarbij mannelijk of vrouwelijk geslacht er niet toe doet – een gelijke beloning krijgen van 25.000 euro.

Het is tijd om terug te blikken op een fantastisch eerste seizoen. Zet je je helm op voor de hoogtepunten die komen gaan?

Subliem

Archibald was de meest oppermachtige winnaar van het kwartet. Ze won geheel in stijl, voor haar eigen publiek. Toeschouwers stonden op de banken voor Archibald, die vier uit vier scoorde op de afvalkoers. Kirsten Wild deed wat ze kon om Archibald partij te bieden, maar moest zich gewonnen geven. Als Wild stuk zat, kon Archibald in de slotronde doodleuk nog een keer versnellen om de winst te grijpen.

De mooiste tweestrijd was wat ons betreft de twist om de winst in de vierde manche. Wild kwam van al haar pogingen hier het dichtst in de buurt, maar moest zich alsnog gewonnen geven. Winst Archibald!

Of de afzwaaiende Wild heel erg baalde van haar nederlaag is een tweede, want ze won een dag eerder op misschien wel even prachtige wijze de scratch. Drie ronden voor het einde greep Wild de kop om de leiding niet meer uit handen te geven. Een laatste kunststukje!

Ook de keirin bood prachtig spektakel. Het venijn zat ‘m voor de verandering eens niet in de staart, maar in het begin. Kelsey Mitchell boekte tijdens het eerste evenement in Mallorca een prachtige zege. Niet door het heft in handen te nemen, maar door vanaf de laatste plaats naar de koppositie te snellen en haar stuur als eerste over de finish te duwen. Fantastisch om te zien!

Lavreysen

Het absolute hoogtepunt bekeken door een oranje bril was de winnende sprint van Lavreysen, die Nicholas Paul in Panevežys binnen hengelde alsof hij een vis aan de haak sloeg. Het gat leek groot, maar als Lavreysen de achtervolging inzet, is ieder gat slechts een gaatje. Binnen de kortste keren was de voorsprong van Paul verdwenen en natuurlijk was het Lavreysen die als eerste aantikte. Wederom winst!

Los van Archibald en Lavreysen domineerde ook Hinze. Het was even schrikken voor de Duitse sprintster dat een valpartij op de keirin behalve een gescheurd pak ook het inleveren van zo’n beetje haar hele voorsprong betekende, maar er was gelukkig voor Hinze sprake van eind goed, al goed. De eindwinst komt haar meer dan toe, al is het maar omdat ze gewoon de rapste sprinter was. De snelste hoort te winnen, hoezeer het ook onderdeel van het spelletje is om op je fiets te blijven zitten.

Dankzij een sterk slotoffensief ging ook Hoover de boeken in als eerste winnaar. Eigenlijk hield niemand rekening met de Amerikaan, maar het lot lachte hem toe. Sebastian Mora werd gediskwalificeerd voor zijn aandeel in een valpartij en bij Corbin Strong doofde het vuurtje na een goede start, waardoor Hoover de Endurance-rijder met de meeste punten werd. De Amerikaan leek er zelf ook een beetje beduusd van.

Valpartijen

Het kwam al een paar keer ter sprake, maar ook in de UCI track Champions League waren valpartijen onlosmakelijk verbonden met baanwielrennen. We hebben een paar stevige smakkers gezien en geen van alle keren gaf het houtwerk mee. De valpartij van Hinze zag er pijnlijk uit en Mora werd zoals gezegd gediskwalificeerd voor het omver rijden van drie anderen, maar de gevolgen waren groter dan dat.

Wat te denken van het voorwiel van Kazushige Kuboki? Dat brak in tweeën… terwijl het toch echt was gemaakt van carbon! En dan waren er nog de vele momentjes waarbij het allemaal, soms door een wonder net goed afliep, bijvoorbeeld na het uitdelen van een schouderduw. Onbedoeld, maar toch. Oppassen geblazen op de keirin!

Bloopers

Valpartijen zijn niet bedoeld om te lachen, omdat ze serieuze blessures kunnen veroorzaken. Nu zijn wielrenners geen watjes, maar serieuze blessures doen serieus pijn. Gelukkig zijn er zo af en toe ook valpartijen waarbij je slechts pijn aan je kaak oploopt. Pijn van het lachen welteverstaan.

Het is zo gemakkelijk nog niet om de deelnemers juist neer te zetten op de baan. De steile baan stelt de begeleiding nog wel eens voor verrassingen. Onaangename verrassingen. Die steile aflopende baan zorgt ervoor dat de kilo’s van de machtige bovenbenen nog net iets zwaarder wegen dan ze toch al doen en dan is spierkracht soms niet genoeg om het evenwicht te bewaren.

Kento Yamasaki kan erover meepraten. Hij bereidde zich voor op de keirin, maar lag plots op zijn gat. Je kunt je lach niet inhouden als je de beelden ziet, maar het is natuurlijk een blooper van de bovenste plank. Bijna had Yamasaki in Tom Derache een lotgenoot, maar het bleef voor de Fransman en zijn staf beperkt tot wegsturen en het nemen van een tweede aanloop. Dit keer eentje met meer overtuiging.

En dan was er nog het wiel. Iemand een wiel nodig?!

Hoe dan ook, hopelijk heb je volop genoten van het eerste seizoen van de UCI Track Champions League. Bereid je alvast maar voor op het vervolg. Seizoen twee staat in 2022 op de kalender en is te zien op discovery+

