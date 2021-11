Hoewel de finale er misschien oud en vertrouwd uitziet, met Lavreysen op kop richting de streep, kent het onderdeel sprint een geheel andere opzet dan we zijn gewend. Er sprinten tijdens de opmaat naar de enige en dus beslissende heat geen twee, maar drie sprinters tegen elkaar.

Alleen de winnaar stoot door, wat betekent dat Lavreysen meerdere sprints moet winnen en daarna de opdracht heeft om zo snel mogelijk te herstellen zodat hij daarna snel klaar is om opnieuw diep te gaan. Heel diep hoefde Lavreysen in de finale niet te gaan, omdat zijn tegenstander, met de bijnaam Spoetnik, wel leek te zijn ontploft.

Ad

Koppositie voor Lavreysen

UCI Track Champions League UCITCL Mallorca | Hinze sprint Friedrich eruit tijdens Duits onderonsje 2 UUR GELEDEN

Iakovlev nam de kop, maar zodra Lavreysen een speldenprikje uitdeelde, ontploften de benen van zijn jonge tegenstander en was het gedaan. De Nederlander kon rustig uitfietsen richting de finish, terwijl hij al zeker was van de overwinning.

De overwinning in Mallorca levert Lavreysen wellicht een nieuwe leiderstrui op en de koppositie in het sprintklassement, maar de keirin staat nog op het programma. En sowieso volgen er dit kalenderjaar nog vier ronden voordat hij aan de eindwinst mag denken. In hetzelfde klassement staat Hoogland na één onderdeel derde.

Lavreysen werd later op de avond derde op de keirin , achter Hoogland en Stefan Bötticher. Hij behoudt wel de leiding in het klassement.

UCI Track Champions League UCITCL Mallorca | Hinze sprint Friedrich eruit tijdens Duits onderonsje 2 UUR GELEDEN