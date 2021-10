Het WK wordt niet verreden op de iconische wielerbaan die we zo goed kennen van Parijs-Roubaix, maar in een overdekt vélodrome een klein stukje verderop. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het WK zou worden georganiseerd door Turkmenistan, maar om een veelvoud van uiteenlopende redenen kwam de UCI hier op terug en werd Roubaix aangewezen als vervanger.

Het zijn mooie tijden voor het baanwielrennen, dat dankzij de Olympische Spelen eerder dit jaar, het pas verreden EK, nu het WK en de lancering van de spectaculaire UCI Track Champions League volop in de belangstelling staat. Het volgende tijdperk krijgt dankzij de Champions League over een maandje volop aandacht, eerst is het tijd om de traditionele strijd om de wereldtitels.

De regenboogtrui kun je dit jaar zien als een smakelijk toetje. Of als een ultieme prijs om revanche mee te nemen. Dit heeft alles te maken met de Olympische Spelen. Er werden in Tokio triomfen gevierd en medailles veroverd, maar ook nederlagen geslikt en tranen gelaten. Het kan in Roubaix twee kanten op: hullen de alleswinnaars zich ook in de iconische kampioenstrui of vormt de regenboogtrui de ultieme wraak?

Wereldkampioenschappen WK baan | Welke disciplines vormen samen het onderdeel omnium? 4 UUR GELEDEN

EK baan | Teamsprinters krijgen goud door Frankrijk in schoot geworpen

Lavreysen gaat voor trilogie

We gaan het de rest van de week meemaken, als de ultieme sprinters maar ook de mannen van de lange adem de strijd met elkaar aangaan in het vélodrome. Eurosport en discovery+ zenden het complete WK baanwielrennen live uit, met iedere dag actie vanaf 18.25 uur en op zondagmiddag de slotsessie. Als je het liefst reclamevrij kijkt, ben je op discovery+ aan het juiste adres om de verrichtingen van de Nederlandse kanshebbers in de gaten te houden.

Die Nederlandse kanshebbers zijn er volop! Wat te denken van Harrie Lavreysen die twee kansen krijgt om een trilogie te voltooien? Lavreysen is al gouden medaillewinnaar en Europees kampioen op de sprint en de teamsprint, voegt hij hier nieuwe wereldtitels en extra regenboogtruien aan toe? Zeker is dat Lavreysen tot de kanshebbers behoort, maar hij zal dan zeker op de individuele sprint opnieuw de strijd aan moeten met goede vriend Jeffrey Hoogland. Tijdens de teamsprint zitten de twee in hetzelfde kamp.

Opvallend genoeg staan de teamsprintsters in Frankrijk niet aan de start. De oranje dames en wereldrecordhoudsters bovendien zijn het slachtoffer van een opvallend dispuut tussen de KNWU en UCI. De normale kalender is vanwege alles wat met het coronavirus te maken heeft behoorlijk op de schop gegaan en de UCI blijft erbij dat de KNWU voor de teamsprintsters de voorwaarden schond door geen wedstrijd in de Nations League te rijden. De mannen deden dit evenmin, maar mogen van start omdat zij regerend wereldkampioen zijn.

EK Baan | Jeffrey Hoogland verreweg sterkste in finale Keirin

Braspennincx gaat weer voor goud

Desondanks is er ook bij de vrouwen nog steeds voldoende om ons op te verheugen. Zo is Shanne Braspennincx van de partij. Ze was in Tokio succesvol op de keirin en werd Europees kampioene op de sprint. Braspennincx vervult in Roubaix dus de rol van titelfavoriet, maar ze moet het nog wel eventjes waarmaken nu alle ogen op haar zijn gericht. De herstelde Laurine van Riessen is ongetwijfeld blij dat ze weer in de spotlight staat. Ze maakt tijdens het WK baan haar rentree nadat een nare valpartij – met gebroken ribben, kapot sleutelbeen en een klaplong als resultaat – een vroegtijdig einde had gemaakt aan haar olympische droom.

Het WK in Roubaix vormt verder het laatste kunstje van Kirsten Wild, die prima weet wat het is om wereldkampioen te worden. De nu 39-jarige renster won op het wereldtoneel eerder al de scratch en puntenkoers en mocht zich samen met Amy Pieters wereldkampioen noemen op de koppelkoers. Het zou wat zijn als Wild nog een groot succes kan vieren voordat ze definitief in de remmen knijpt en het stokje definitief overdraagt aan de volgende generatie. Die volgende generatie bestaat uit bijvoorbeeld Maike van der Duin, die op het EK al glimpen liet zien van waar zij toe in staat zijn. Bij de mannen behoort Vincent Hoppezak tot de nieuwe namen. Hoppezak stuntte recent met EK-zilver op de scratch.

Hoe hoog de verwachtingen van de Nederlandse afvaardiging ook zijn en hoeveel succes de equipe ook mag vieren, het kan heel verfrissend zijn om niet alles door een oranje bril te bekijken. Op die manier valt er nog veel meer te genieten. Wat te denken van Filippo Ganna die weer van plan is om huis te houden, of Elia Viviani en Ethan Hayter die hun zinnen hebben gezet op de medailles? Speciale aandacht verdient ook Katie Archibald , die vrijwel in haar eentje Europees kampioen werd op de koppelkoers en ook een gouden trilogie nastreeft. Ook wereldkampioene op de weg Elisa Balsamo, de Belgische Lotte Kopecky en Lisa Brennauer zijn van plan om iets moois neer te zetten.

EK baan | Braspennincx toont op de sprint aan dat ze de allerbeste is

Waar kijk je?

Je kunt het complete WK baanwielrennen terecht bij Eurosport en het toernooi is zelfs volledig reclamevrij te zien op discovery+ . Het commentaar wordt van 20 tot en met 24 oktober verzorgd door het deskundige duo Jan Hermsen / Nick Stöpler. De uitzendingen beginnen telkens rond de klok van 18:25 uur, behalve op zondag. De slotsessie is ’s middags.

Liefhebbers van baanwielrennen krijgen na het WK nog een heerlijk toetje. De UCI Track Champions League beleeft spoedig zijn première en dat belooft een spektakel te worden. Daarover volgt na het WK nog veel meer.

Wereldkampioenschappen WK baan | Welke disciplines vormen samen het onderdeel omnium? 4 UUR GELEDEN