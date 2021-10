WK baan | Teamsprinters voltooien gouden trilogie met wereldtitel en regenboogtrui

Waar Frankrijk het in de finale van het EK volkomen verprutste en de oranje equipe al na de eerste bocht zo’n beetje zeker was van weer een titel, moest er dit keer echt doorgetrapt worden. De Fransen hadden er zin in en probeerden het Nederland serieus moeilijk te maken.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren echter niet voor één gat te vangen en tijdens de slotronde werd al snel duidelijk welke kant het opging: de goede. Altijd prijs! Het was alweer de vierde wereldtitel op rij voor het gouden trio.

Ongeslagen status

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland willen hun ongeslagen status volhouden tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, maar dit lijkt dus ook de stip op de horizon waar hun Franse tegenstanders naartoe werken. Het liep in Roubaix goed af, maar Parijs 2024 is nog ver.

Het wordt zaak om in de komende jaren het gat van nu zo’n zes tienden minimaal te consolideren, maar consolideren betekent gelijk houden en geen stilstand, want stilstand is achteruitgang. Wie weet is er nog iets meer mogelijk dan 41.979, maar ongetwijfeld denkt Frankrijk over 52.550 precies hetzelfde.

Voor nu maakt het niet veel uit en mag er eventjes genoten worden van weer een triomf, al staan er ook nog de nodige individuele onderdelen op het programma. De medaille-oogst tijdens de WK is pas net begonnen.

WAAR KIJK JE?

Je kunt het complete WK baanwielrennen terecht bij Eurosport en het toernooi is zelfs volledig reclamevrij te zien op discovery+ . Het commentaar wordt van 20 tot en met 24 oktober verzorgd door het deskundige duo Jan Hermsen / Nick Stöpler. De uitzendingen beginnen telkens rond de klok van 18:25 uur, behalve op zondag. De slotsessie is ’s middags.

