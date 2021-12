Le Grand Bornand | Johannes Thingnes Boe smaakt weer eens het zoet der victorie

Natuurlijk moet je het volledig op eigen kracht doen en neem je niet zomaar wraak door jezelf kwaad te maken na een teleurstellende prestatie, maar feit is dat Boe op Franse bodem terugsloeg en zichzelf weer bovenaan de uitslagenlijst terugvond in plaats van ergens in de middenmoot.

Boe bleef foutloos onderweg naar een overwinning die om heel veel redenen goed zal voelen. Hij zette een punt achter de langste droogte ooit zonder winst – 17 evenementen maar liefst sinds januari dit jaar – en ook pakte hij veel punten terug ten opzichte van Sebastian Samuelsson, de leider in het klassement.

Samuelsson valt tegen

De Zweed was slordig met schieten en raakte daardoor op achterstand. Hij werd negende. Nee, het was vandaag voor volle tribunes met uitzinnig Frans publiek gewoon de dag van Boe, die met 7,6 seconden voorsprong finishte op Edyard Latypov en zijn Noorse landgenoot Filip Fjeld Andersen 18 seconden zag toeleggen.

De kleine verschillen worden meegenomen naar de achtervolgingswedstrijd later dit weekend.

