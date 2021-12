Een vol stadion en een heerlijk Alpenzonnetje zorgden voor een prachtige achtergrond bij de wedstrijd. De goede omstandigheden zorgden echter niet voor meer foutloze schietbeurten. Onder meer Hanna Öberg, Denise Hermann en Hanna Sola, die de vorige wedstrijd in Hochfilzen nog wist te winnen, moesten tweemaal de strafronde in.

Roeiseland bleef wel foutloos en was ook snel in haar schietbeurten. Hierdoor kon de Noorse de Franse Anaïs Bescond met vijftien seconden voor blijven. Bescond en Roeiseland ontliepen elkaar qua skitijden vrijwel niets, maar de Franse was vijftien seconden langzamer op de schietbaan dan de Noorse.

Ad

Schietfouten

Annecy-Le Grand Bornand Wereldbeker | Roeiseland verstevigt leiderspositie na afgetekende overwinning in Le Grand Bornand 2 UUR GELEDEN

Elvira Öberg, die het hele seizoen al overtuigd op de ski’s, kon ook vandaag ondanks twee schietfouten op het podium komen. De Zweedse leider van het jongerenklassement kwam zestien seconden later over de streep dan Roeiseland. De Oostenrijkse Lisa Theresa Hauser die wel foutloos bleef, eindigde op 24 secoden als vierde.

Door haar zege vergroot Roeiseland de voorsprong in het wereldbekerklassement met 23 punten. De Noorse leidt met 336 punten, Dzhinara Alimbekava volgt op 275 punten.

Hochfilzen Hochfilzen | Roeiseland zet turbo aan om Sola te verslaan in eindsprint achtervolging 13/12/2021 OM 11:11