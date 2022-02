Biatlon

Beijing 2022 | Fillon Maillet staat één van zijn gouden medailles af aan Braisaz-Bouchet

Frankrijk kan terugkijken op een goed optreden bij het olympisch biatlon. Quentin Fillon Maillet won vijf medailles in totaal – 2 keer goud en 3 keer zilver – terwijl Justine Braisaz-Bouchet de massastart won. Helaas voor de Française had ze haar plak nog niet gehad toen ze een interview gaf, maar ploeggenoot kon er best eentje missen zodat ook bij de biatlete een gouden plak om haar nek hing.

00:00:27, 2 uur geleden