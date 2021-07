Wat je moet weten



BMX is een behoorlijk jonge sport op de Olympische Spelen. Pas in 2008 stond de sport voor de eerste keer op het programma. Op de Spelen van Tokyo 2020 zal voor de eerste keer een freestyle competitie gehouden worden. Nederland heeft met Laura Smulders, Niek Kimmann en Twan van Gendt grote medaillekansen.

Wat: BMX

Waar: Ariake Urban Sports park

Wanneer: BMX race: 29-30 juli (finales vrijdag 30 juli 04:40-04:55 uur), BMX Freestyle 31 juli-1 augustus (finales zondag 1 augustus 03:10-05:20 uur)

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Twan van Gendt, Joris Harmsen, Niek Kimmann & Judy Baauw, Laura Smulders en Merel Smulders

Favorieten: Connor Fields, Sylvain André, Joris Daudet, Alise Willoughby, Mariana Pajon

De BMX-races worden gehouden in een knock-outsysteem. 24 rijders worden geplaatst in vier kwartfinales waarvan de beste vier doorgaan naar de halve finales. De finale zal gereden worden met acht rijders. Met het freestylen moeten rijders in zestig seconden zoveel mogelijk jumps, salto’s en spins doen op een parcours met verschillende schansen en muren. Een jury beoordeelt een run met een score tussen de 0 en 100 punten. Slechts negen atleten per geslacht doen mee die zich allemaal plaatsen voor de finale op vrijdag 30 juli.



Nederland komt in Tokio met een sterk team voor de dag. Van de zes Nederlandse atleten wist alleen Joris Harmsen nooit een medaille te halen op een wereldkampioenschap. In 2018 kleurde het vrouwenpodium zelfs volledig oranje. Jongere zus Merel werd tweede, terwijl Judy Baauw derde werd. Tijdens de World Cup in Verona in mei wisten Laura Smulders en Judy Baauw beiden een race te winnen. Niek Kimmann werd derde bij de enige World Cup waar de Nederlandse ploeg aan mee deed. Voor wereldkampioen Twan van Gendt worden de Spelen de eerste wedstrijd na een blessure aan zijn schouder. Hij kwam tijdens de wereldbekerwedstrijden in Verona ten val. Als Nederland een gouden medaille zou halen zou dat een primeur zijn. Nooit eerder won een Nederlander een gouden medaille in het BMX'en. Laura Smulders won brons in 2012 en Jelle van Gorkom won vijf jaar geleden zilver in Rio.

Van Gorkom kan zijn zilveren medaille in Rio niet verbeteren. De dertigjarige BMX'er belandde in 2018 in het ziekenhuis na een valpartij over een veiligheidsketting. Hij raakte verlamd.

De concurrentie voor de Nederlanders komt historisch gezien vooral uit de VS en Colombia die in het verleden respectievelijk vijf en vier medailles behaalden. De Colombiaanse Mariana Pajon zal proberen drie gouden medailles op rij te winnen nadat ze in zowel Londen als Rio de beste was. Samen met de Amerikaanse Alise Willoughby-Post, die regerend wereldkampioene is, zal zij de voornaamste uitdager zijn van de Nederlandse vrouwen. Bij de mannen komt de concurrentie vooral uit Frankrijk. Joris Daudet en Sylvain André werden beiden al eens wereldkampioen. Daudet won ook al twee wereldbekerwedstrijden dit seizoen. De BMX-wedstrijden staan echter altijd garant voor veel spectaculaire valpartijen en onvoorspelbare uitslagen, die de wedstrijden extra interessant maken.

