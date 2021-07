REGEN

De halve finales van het BMX zouden eigenlijk al om 3:00 uur verreden worden, maar omdat de regen met bakken uit de hemel kwam, werd de start met drie kwartier uitgesteld. Terwijl men verwoed bezig was de baan met bladblazers en grote sponzen droog te krijgen, moesten de BMX'ers dus de spieren warm zien te houden.

VALPARTIJEN

Of het lag aan de natte baan, het uitstel of misschien toch de spanning, maar het werden chaotische races om de acht plekken in de finale. Twan van Gendt en Joris Harmsen reden elkaar onderuit in de eerste run en datzelfde deden Judy Baauw en Laura Smulders nauwelijks vijf minuten later ook.

KIMMANN STERK

Het was dus snel duidelijk dat de Nederlandse hoop gevestigd was op Niek Kimmann en Merel Smulders. Waar het er er voor de jongste Smulders zus om ging spannen, bleek Kimmann oppermachtig in zijn helft van het schema. Met een 1e, 3e en 2e plek ging hij als eerste door naar de finale.

HAKKEN OVER DE SLOOT

Aan de start van de laatste run stond Merel Smulders nog niet bij de beste vier en dus leek de finale ver weg, maar andermaal zou een valpartij de race beslissen. Alise Willoughby en Saya Sakakibara gingen namelijk onderuit en daarmee reed Smulders plots de top drie in.

GOUD VOOR KIMMANN

In de finale bij de mannen greep Niek Kimmann al snel de koppositie en die gaf hij niet meer af. Nauwelijks een halve week nadat zijn Spelen in gevaar leken na een botsing met een official, mag de Nederlander zich nu dus olympisch kampioen noemen.

SMULDERS BRONS

Om het Nederlandse feestje compleet te maken, wist Merel Smulders korte tijd later beslag te leggen op nog een medaille. In haar race kwam ze nooit echt in de buurt van goud of zilver, maar haar derde plek verdedigde ze tot op de finish. Negen jaar na haar zus heeft de jonge Smulders nu ook olympisch brons.

