De Bruin begon goed aan zijn laatste run, maar aan het einde slopen er toch foutjes in. De bob kwam een aantal keer hard in aanraking met de muur en dat kost veel tijd. Hierdoor eindigt De Bruin met Jelen Franjic op de 23e plek in het klassement.

De leiding is volledig in handen van Duitsland. De drie teams van onze oosterburen staan eerste, tweede en derde.

Ad

Beijing 2022 | Tweemansbob Ivo de Bruin en Jelen Franjic begint op de 27ste plaats

Beijing 2022 Beijing 2022 | Britse tweemansbob komt na crash ondersteboven over de finish 12 MINUTEN GELEDEN

Viermansbob

Morgen begint De Bruin aan de trainingen in de viermansbob. De eerste wedstrijdheats staan zaterdag 19 februari op het programma.

De medailles worden een dag later verdeeld. Het Nederlandse team wordt in de viermansbob gecompleteerd door Janko Franjic en Dennis Veenker.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Britse tweemansbob komt na crash ondersteboven over de finish 13 MINUTEN GELEDEN