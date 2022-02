Beijing 2022

Niemand kwam aan de tijden van Kaillie Humphries. In de eerste drie heats was de Amerikaanse monoboster de snelste. In de laatste heat, om het goud, ging ze voor veilig. Alsnog kwam er een derde tijd uit. Het zilver op dit gloednieuwe onderdeel gaat naar Elana Meyers Taylor. Het brons is voor de Canadese Christine de Bruin.

Karlien Sleper was de Nederlandse monobobster van dienst. Zij eindigt op de 16e plaats.

