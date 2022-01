Jamaica heeft nog niet officieel bekendgemaakt welke atleten het land vertegenwoordigen in de viermansbob, maar de verwachting is dat piloot Shanwayne Stephens dezelfde drie mannen meeneemt die al het hele seizoen zijn team vormen. Samen met Rolando Reid, Ashley Watson en Matthew Wekpe was Stephens dit seizoen het Jamaicaanse team dat zich op basis van internationale resultaten op het nippertje wist te kwalificeren.

Ad

Een Jamaicaanse ploeg bij de viermansbob doet bij veel mensen meteen denken aan de film 'Cool Runnings' uit 1993. De film vertelt het verhaal van de Jamaicaanse bobsleeploeg op de Olympische Spelen van Calgary. Deze vonden plaats in het jaar 1988 en voor het eerst plaatste Jamaica zich toen voor een onderdeel op de wintereditie van de Olympische Spelen.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Alles wat je moet weten over bobsleeën tijdens de Winterspelen 07/01/2022 OM 11:56

Cool Runnings

De geel-groene bobslee van Jamaica was een opvallende verschijning in Calgary. Jamaica was met zijn tropische klimaat een onverwachte deelnemer en dus kon de ploeg op veel sympathie rekenen van de Europese en Amerikaanse fans. De vier mannen hadden dan ook bijna geen ervaring en moesten andere teams om bepaalde materialen vragen. Helaas kwam de ploeg nooit officieel op het uitslagformulier te staan, omdat het kwartet in de laatste race crashte en formeel gezien niet over de finish kwam.

De Jamaicanen in 1988 Foto: Getty Images

Disney besloot vijf jaar later om een komische film te baseren op dit avontuur. Ook al is er een behoorlijke portie fictie toegevoegd aan het verhaal, is de inspiratie voor de film overduidelijk. Nog altijd geldt de film als een klassieker en met een nieuwe Jamaicaanse viermansbob op de Spelen zal de cultfilm ongetwijfeld opnieuw in de aandacht komen.

Naast de viermansbob plaatste de Jamaicaanse mannen zich dus ook in de tweemensbob. In de monobob bij de vrouwen zal Jazmine Fenlator-Victorian Jamaica vertegenwoordigen. Fenlator-Victorian was tijdens de Olympische Spelen in Sotsji nog actief voor de Verenigde Staten in de viermansbob. In 2016 besloot ze echter dat ze voor het geboorteland van haar vader wilde uitkomen in de toekomst en deed dit in 2018 in Pyeongchang al in de bobslee voor twee vrouwen.

Dit zorgt voor de grootste delegatie Jamaicanen ooit bij het bobsleeën op de Olympische Spelen.

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kun je ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Bobsleeën Winter pass | Een inkijkje bij de Formule 1 op het ijs… oftewel: bobsleeën! 23/12/2021 OM 11:06