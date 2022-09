Eindelijk

De WBC-kampioen Tyson Fury kondigde vorige maand nog zijn pensioen aan, maar kwam daar al snel weer op terug. Fury daagde vervolgens zijn landgenoot Joshua via social media meerdere malen uit. Beide mannen zouden in 2021 al eens tegen elkaar staan in Saoedi Arabië. Dit ging destijds niet door. De contracten voor 3 december zijn weliswaar nog niet getekend. Echter is er een overeenkomst tussen beide partijen.

Boksen | Legende Pacquiao kondigt zijn afscheid aan en verschuift focus naar politiek

Twee legendes

Fury is een absolute legende in het boksen. ‘The Gypsy King’ is nog altijd ongeslagen en heeft een record van 32-0-1. Fury won onder meer van de onaantastbaar geachte Wladimir Klitschko en wist in drie partijen tweemaal Deontay Wilder te stoppen. Joshua won eveneens van Klitschko, maar verloor zijn laatste twee partijen (en daarmee zijn titels) aan de ongeslagen Oleksandr Usyk.

