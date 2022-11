Sardjoe schiet als een komeet omhoog in de top van de breakdancewereld. Eerder dit jaar werd ze namelijk ook al Europees kampioen in Manchester. Bovendien is ze met haar zestien jaar de jongste wereldkampioene ooit.

Met haar prestaties is Sardjoe eveneens al verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. Breakdancen is vanaf 2024 namelijk voor het eerst een olympische sport.

Ad

Haar grote doorbraak komt daarmee op een perfect als in de Franse hoofdstad een medaille lonkt voor de jonge Hagenees. "Ik ben superblij dat het allemaal zo is gegaan en met wat ik nu allemaal al bereikt heb", reageerde ze na afloop.

Breakdance Breakdance | Zestienjarige India Sardjoe jongste wereldkampioene ooit bij nieuwe olympische sport EEN UUR GELEDEN

Ook eremetaal bij mannen

Er was in New York niet alleen succes bij de vrouwen, ook bij de mannen stond namelijk een Nederlander in de finale. De Amsterdamse Lee-Lou Demierre nam het op tegen de Amerikaan Victor Montalvo.

Genoeg voor het goud was het net niet voor Demierre, die genoegen moest nemen met het zilver. Beide Nederlanders mogen dus wel dromen van eremetaal op de Spelen in Parijs.

Waar kijk je?