Het is natuurlijk geen kwestie van geluk dat De Vries de eerste wereldkampioen Formule E is geworden, want hij was het gehele seizoen goed van voren te vinden. Desondanks gaf hij zijn concurrenten hoop door op voormalig vliegveld Tempelhof slechts de dertiende tijd te realiseren in de kwalificatie.

Als er al twijfel bestond over zijn titelkansen, kon die twijfel kort na de start van race twee alweer de prullenbak in. Edoardo Mortara botste op de gestrande auto van Mitch Evans, wat hem zelfs een gebroken rugwervel opleverde. Even later crashte ook Jake Dennis een einde aan zijn titelkansen.

Buit binnen

Daarmee was de buit in feite binnen voor De Vries, die desondanks opklom naar de derde positie. Er gebeuren nog wel eens gekke dingen in de Formule E en daarom nam de Nederlander, uitkomend voor Mercedes, het zekere voor het onzekere door totaal geen risico te nemen.

De Vries lag eventjes derde, maar besloot agressievere coureurs niet in de weg te zitten aangezien een achtste plaats aan de finish ook voldoende was. Samen met Stoffel Vandoorne, die derde werd, stelde De Vries voor Mercedes bovendien de eerste plaats bij de constructeurs veilig.

De Vries ging naderhand niet voorbij aan het feit dat het lot hem gunstig was gezind. “Ik heb hier geen woorden voor en word er zelfs een beetje emotioneel van. Het spijt me voor de anderen, maar het is het hele seizoen al erg spannend. Daarom waren er ook nog zeker tien coureurs in de race voor het kampioenschap”, aldus de gelukkige.

“Ik ben echt heel blij dat het geluk aan mijn zijde was, al wil ik wel aanstippen dat ik een goede race heb gereden. Ik moet dit echt eventjes laten bezinken, want ik realiseer nog amper wat er is gebeurd. Het is tien jaar geleden dat ik wereldkampioen wed in de karts en in 2019 won ik de Formule 2. Daar komt nu Formule E bij en dat zijn stuk voor stuk zaken die niemand me nog kan afpakken.”

Williams

De grote vraag is wat de toekomst in petto heeft voor De Vries. Hij heeft goede banden met Mercedes en wordt de laatste tijd steeds vaker genoemd als kandidaat voor een stoeltje bij Williams in de Formule 1. Als hij een cockpit bij Williams weet te veroveren, wordt De Vries naast Max Verstappen de tweede Nederlandse coureur in de Formule 1.

Ondertussen is het zeer waarschijnlijk dat Mercedes na volgend seizoen stopt met Formule E. Eerder besloten Audi en BMW al af te hakken. Best opvallend aangezien elektrisch rijden de toekomst lijkt te hebben en de nieuwe raceklasse aan een sterke opmars bezig was. Die opmars was zelfs zo stevig dat Formule E zich van de FIA vanaf dit seizoen een wereldkampioenschap mag noemen.

