Formula E | Chaos troef met meerdere crashes na plotse regenbui in New York

Er was voor de coureurs op hun slicks in de Big Apple geen houden meer aan toen het plotseling begon te regenen. Met weinig uitloopzones op het stratencircuit crashte de ene na de andere coureur, waarbij een enkeling zelfs meerdere impacts te verduren kreeg.

Robin Frijns was scherp, wist de snelheid eruit te halen en kon zijn weg ‘gewoon’ vervolgen, maar de beloning bleef uit. Als gevolg van een rode vlag en het niet meer herstarten van de E-Prix, werd als uitslag de doorkomst van de voorlaatste ronde gehanteerd.

Voorlaatste ronde als uitslag

Tijdens die voorlaatste ronde lag Cassidy nog op kop, die op deze wijze zijn eerste overwinning in de Formula E na lang wachten cadeau kreeg van de wedstrijdleiding. Frijns werd uiteindelijk als derde geklasseerd, hoewel hij in feite het verst was gekomen van iedereen.

Het besluit van de wedstrijdleiding en vooral het lange wachten zorgde voor flink wat kritiek. Frijns kon er echter mee leven dat Cassidy de overwinning kreeg, omdat zijn teamgenoot van Virgin Racing de hele race op kop had gelegen. Edoarda Mortara blijft koploper in het kampioenschap.

Een tweede race op zondag is onderdeel van de E-Prix in New York.

