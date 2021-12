Ook al reed Verstappen na die fantastische 58ste ronde op het rechte stuk onder de zwartwit-geblokte vlag door, het voelt toch nog steeds een beetje alsof hij het WK vanachter de jurytafel heeft gewonnen. De invloed van de beslissingen van de wedstrijdleiding was groot. Het heeft zo moeten zijn. Het ging dit seizoen in de Formule 1, ondanks alle geweldige races, net zo vaak over politiek.

Het politieke gekonkel straalt slecht af op hoge standaard die tijdens seizoen 2021 werd neergezet door Verstappen en zevenvoudig kampioen Hamilton. Het was alweer vijf seizoenen geleden dat de Formule 1 ons trakteerde op een allesbeslissende Grand Prix. Maar waar de zegetocht van Nico Rosberg voelde als een uitzondering, een foutje of zelfs een bug, kan de winst van Verstappen weleens allesbepalend zijn voor de toekomst van de sport.

Al enkele jaren werd Verstappen gezien als toekomstig wereldkampioen en nu is het moment daar. Alles viel samen, alles viel goed. Het totale plaatje klopte. Tijdens het seizoen van 2021 werd al vroeg duidelijk dat de messcherpe Verstappen – hij behoort tot de moeilijkst in te halen coureurs van het startveld – dit keer écht de auto onder zijn kont had om met Mercedes te concurreren.

Schumacher

Er waren tijden dat Verstappen de grenzen van het toelaatbare opzocht of misschien zelfs wel oprekte, maar dat doen alle grote coureurs in de Formule 1. De nu 36-jarige Hamilton lag kort na zijn doorbraak onder vuur om precies dezelfde redenen als Verstappen een stuk recenter. Ook Hamilton remde altijd zo laat mogelijk, ook als dit ten koste ging van een rivaal, en ook hij koos hij nogal eens de binnenbocht als dat eigenlijk niet meer kon. En ja, de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton overschreed enkele keren de grens, maar dat kan toch ook niet anders als zo’n spannende titelstrijd op details wordt beslist?

Tot de laatste ronde van het seizoen 2021 leek alles op z’n pootjes terecht te komen voor Hamilton. Hij lag op koers om zijn achtste wereldkampioenschap te winnen en Michael Schumacher definitief van zijn troon te stoten als meest succesvolle coureur in de historie van de Formule 1. Hamilton hoopt vast en zeker op een nieuwe kans, volgend seizoen, om dit alsnog voor elkaar te boksen.

Maar de titelwinst van Verstappen en de regelveranderingen die in 2022 op komst zijn, wekken het perspectief op van een fundamentele verandering. Het hybride-tijdperk in de Formule 1 werd het tijdperk-Mercedes waarin een ongeëvenaard niveau van dominantie werd gedemonstreerd. Waarom zouden Red Bull en de nieuwe onverschrokken kampioen dat de komende jaren niet kunnen?

Na zijn laatste nederlaag – tegen teamgenoot Rosberg – sloeg Hamilton terug met maar liefst een kwartet wereldtitels. Tegenspoed haalt met enige regelmaat het beste naar boven bij de man uit Stevenage. Dat heeft hij al zo vaak bewezen. Het zou juist daarom bijzonder stom zijn om te doen alsof we in Abu Dhabi het laatste van Hamilton hebben gezien. Er komen ongetwijfeld nog momenten waarop Hamilton zal schitteren.

Of de Formule 1 als sport zich na seizoen 2021 weet te onttrekken aan al het politieke drama plus de bijbehorende sensatie is een ander verhaal. De manier waarop de Grand Prix van Abu Dhabi zich ontvouwde, met het toepassen van regels die er vooral op waren gericht voor de ogen van miljoenen (miljarden?) tv-kijkers nog één laatste moment van drama te produceren, droeg qua climax bij aan het entertainmentgehalte en niet aan eerlijk racen.

Dat is misschien niet zo gek als je bedenkt dat de sport zich al een tijdje begeeft op het terrein van Netflix, waarin het ieder seizoen een tandje gekker of spectaculairder moet. Netflix heeft de Formule 1 veel gebracht, niet in de laatste plaats vele nieuwe supporters, maar kan de sport zich vereenzelvigen met de gedachte van showworstelen op wielen? Zijn de verhaallijnen belangrijker dan de sport zelf?

Geniaal

Want terwijl stewards zich bemoeien met de gang van zaken op het circuit, de wedstrijdleiding beslist, het ene protest het andere protest opvolgt en de teambazen elkaar he-le-maal gek proberen te maken, biedt de Formule 1 slechts een platform aan zijn beste coureurs om hun genialiteit te tonen.

De lelijke botsingen in onder meer Brazilië en Saoedi-Arabië ontdoen Verstappen en Hamilton niet van hun talent. Ze zijn geniaal. Misschien was 2021 daarom niet dat ene uitzonderlijke seizoen. Misschien volgt er wel meer. Veel meer. Te beginnen in 2022.

Al was het maar omdat de even geniale Verstappen en Hamilton – met al hun plussen en minnen – voorlopig niet van plan zijn om voor elkaar te buigen.

