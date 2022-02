Beijing 2022 | Porteous bezorgt in halfpipe Nieuw-Zeeland tweede goud van Spelen

De wedstrijd werd gehinderd door de harde wind die blies op het Genting Snow Park. Met name in de tweede en derde run gingen veel riders onderuit. Alle scores van de topdrie werden neergezet in de eerste run.

In die eerste run was Porteous duidelijk de beste. Hij zette een run neer met back-to-back 1620's, anderen kwamen niet aan die moeilijkheidsgraad. De Nieuw-Zeelander pakte in 2018 al brons op dit onderdeel.

Tweede goud Nieuw-Zeeland

Voor deze Spelen hadden de kiwi's nog nooit een gouden medaille gewonnen op de Winterspelen. Het land won in Albertville een zilveren plak en in Pyeongchang twee bronzen. Op de openingsdag van de Spelen zorgde snowboardster Zoi Sadowski - Synnott voor het eerste goud voor de eilandengroep. Porteous voegt daar nu een tweede goud bij.

Het goud werd door het begeleidingsteam van Porteous gevierd met een haka, de nationale dans van Nieuw-Zeeland.

