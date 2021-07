Wat: Golf

Waar: Kasumigaseki Country Club

Wanneer: donderdag 29 juli-zondag 1 augustus (mannen), woensdag 4 augustus- zaterdag 7 augustus (vrouwen)

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ [LINKEN]

Nederlandse deelnemers: Anne van Dam

Favorieten: Jon Rahm, Viktor Hovland, Collin Morikawa (mannen), Nelly Korda, Jin Young Ko, In Bee Park (vrouwen)

Hoe zit het toernooi in elkaar?

Er zal in Tokyo gespeeld worden volgens het strokeformat. Dit houdt in dat de golfers en golfsters vier dagen lang elke dag 18 holes lopen, en dat degene die met de minste slagen eindigt op de laatste dag, er met de gouden medaille vandoor gaat.

Golf GolfTV | The Challenge: Japan Skins 21/10/2019 OM 13:35

Wie zijn de kampioenen?

Golffans over de hele wereld hebben enorm lang moeten wachten op de terugkeer van golf op de Spelen, maar vijf jaar geleden was het dan eindelijk zo ver, toen de sport in Rio na 112 jaar eindelijk weer op het Olympische programma stond. Justin Rose won de gouden plak met twee slagen voorsprong op de Zweed Henrik Stenson, en de Brit schreef op de Campo Olímpico de Golfe niet alleen golfgeschiedenis door de eerste Olympische golfkampioen in 112 jaar te worden, Rose sloeg tijdens zijn eerste ronde een ace op de vierde hole, de eerste Olympische hole-in-one ooit. De Engelsman zal zijn gouden medaille in Tokyo echter niet kunnen verdedigen, want hij heeft zich niet weten te plaatsen voor het toernooi.

Bij de vrouwen was het toernooi In Rio een stuk minder spannend als bij de mannen. Imbee Park nam vanaf dag twee de leiding en de Koreaanse gaf die voorsprong niet meer uit handen. Ze veroverde het goud met maar liefst vijf slagen voorsprong op haar naaste belager, de Nieuw-Zeelandse Lydia Ho. De 32-jarige Park is er in tegenstelling tot Justin Rose wel bij in Tokyo, en ze is vol goede moed om haar Olympische triomf te herhalen in de Japanse hoofdstad.

Imbee Park gaat in Tokyo voor haar tweede Olympische gouden plak Foto: Getty Images

Favorieten

Dit jaar zullen de ogen bij de mannen meer gericht zijn op de sterren van de PGA-tour zoals de Spanjaard Jon Rahm, die vorige maand de US-Open op zijn schreef. Ook de Noorse sensatie Viktor Hovland behoort tot één van de grote kanshebbers, mede als Collin Morikawa, de nummer vier van de wereldranglijst. Dustin Johnson, de Amerikaanse nummer één van de wereld, had eerder al aangegeven niet naar Japan af te reizen. Naast Morikawa zijn Justin Thomas, Xander Schauffele en hardhitter Bryson Dechambeau de andere Amerikaanse blikvangers.

Bij de dames wordt veel verwacht van de nummer 1 van de wereldranglijst, de Amerikaanse Nelly Korda. Eind juni bewees de 22-jarige waarom ze op dit moment de beste golfster van de wereld is, want in Atlanta won Korda met een verschil van drie slagen overtuigend het Women's PGA Championship. Naast de Amerikaanse is er nog een Koreaan naast Park die een goede kans maakt in Tokyo. Jin Young Ko is op dit moment de nummer twee van de wereld. De Koreaanse won deze maand nog het Volunteers of America Classic in Texas en is dus op het juiste moment in vorm.

Nederlanders in het deelnemersveld

Bij de mannen doet er helaas geen Nederlander mee. Joost Luiten, die in Rio nog wel van de partij was, heeft zich niet weten te plaatsen voor het Olympische toernooi. Ook de 35-jarige Wil Besseling kwam niet in aanmerking voor een plek op de spelen.

Bij de vrouwen is Anne van Dam de enige deelneemster in het sterk bezette vrouwenveld. De 25-jarige Arnhemse is de huidige nummer 145 van de wereld en speelt sinds 2019 mee op de LPGA, het hoogste vrouwencircuit in de wereld. Van Dam won in haar carrière tot nu toe vier individuele titels, één in China (Xiamen Open China 2016) en liefst drie in Spanje (Estrella Damm Ladies Open 2018, Andalucia Costa del Sol Open de España 2018 en de Canberra Classic 2019). Dankzij haar goede prestaties in 2018 en 2019 plaatste de Arnhemse zich in 2019 voor de Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup, waarbij een team van Europese golfsters het over vier dagen opneemt tegen een team van Amerikaanse golfsters. Van Dam haalde samen met haar Zweedse partner Susann Pettersen een belangrijk punt binnen voor de Europeanen. Pettersen bezorgde het Europese team met een birdie op de 18e hole de zege, en daarmee was het debuut voor van Dam in de Solheim Cup meer dan geslaagd.

Van Dam staat internationaal vooral bekend om haar krachtige swing en haar geweldige drives. Zo staat de Nederlandse bij de LPGA met een gemiddelde van meer dan 292 yards bovenaan het klassement in Average Driving Distance. De Nederlandse zal haar ferme drives hard nodig hebben op de 6827 meter lange Par 71 East Course van de Kasumigaseki Country Club.

Waar te bekijken?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.