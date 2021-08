Korda was op de Kasumigaseki Country Club in een fraaie strijd verwikkeld met Mone Imani. Na de zeventiende hole, vlak na de onderbreking vanwege een onweersmelding, kwam de Japanse zelfs op gelijke hoogte met de koploper in de stand.

Op de laatste hole ging het echter mis voor Imani. Ze sloeg de bal in een bunker waardoor ze afsloot met een bogey (één slag boven par). Korda maakte geen fout en haalde met een totaalscore van zeventien onder par het goud binnen. De Amerikaanse is een dochter van de voormalig Tsjechische tennisser Petr Korda. Broer Sebastian Korda behaalde dit jaar de vierde ronde op Wimbledon.

Play-off om zilver

Door de mindere score van de Japanse op de afsluitende hole kwam Lydia Ko uit Nieuw-Zeeland op gelijke hoogte voor de strijd om het zilver. Een play-off op hole achttien moest het verschil maken. Hierin was Imani de sterkste. Ko moest genoegen nemen met brons.

Van Dam kende een teleurstellend toernooi. De 25-jarige debutante op de Spelen had in de eerste drie ronden achtereenvolgens 74, 78 en 69 slagen nodig. Zaterdag sloot ze af met een score van 77. Met veertien slagen boven par eindigde ze als 57ste.

