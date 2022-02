Zeven jaar moest het publiek op de prachtige golfbaan van TPS Scottsdale wachten op een hole-in-one.

De zestiende hole op de golfbaan in Arizona is een van de bekendste en beroemdste Par 3 holes in de wereld samen met 'Golden Bell' op Augusta National waar de Masters worden gehouden (hole 12) en 'The Island Green' op TPC Sawgrass waar elk jaar de Players Championship plaatsvindt.

Door de aces van Snyder en Ortiz komt het totale aantal hole-in-ones nu op elf te staan. De allereerste ace op de zestiende werd geslagen door de Amerikaan Hal Sutton in 1988. Tussendoor waren er onder andere aces van golflegendes als Tiger Woods en Steve Stricker.

De laatste hole-in-one voor die van Snyder en Ortiz werd geslagen door voormalig Ryder-Cup winnaar Francesco Molinari.

