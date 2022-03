Kuliak had tijdens de wedstrijden met tape een witte Z op zijn borst bevestigd. Dit symbool werd veel gezien op Russische oorlogsvoortuigen in Oekraïne en is uitgegroeid tot een symbool voor de Russische invasie.

De actie zorgde voor veel ophef in de turnwereld en de internationale turnfederatie stelde een onderzoek in naar de jonge Rus.

Geen kwaad bewust

Kuliak zelf is zich echter van geen kwaad bewust en zegt het zo opnieuw te zullen doen. "We moesten onze vlaggen bedekken, dus dat heb ik gedaan. Toen heb ik opgezocht wat het symbool betekende en ik zag dat het voor de victorie en vrede stond. Ik wilde laten zien waar ik vandaan kom en waar ik voor sta. Als atleet vecht ik altijd voor de winst en zet ik me in voor vrede. Ik wil niemand kwaad doen en ben niet bang voor de gevolgen."

Reactie op Oekraïense sporters

Kuliak wijst de beschuldigende vinger vooral naar zijn Oekraïense collega's, die volgens hem begonnen met respectloos gedrag tegenover Russische turners. "Je had moeten zien hoe de Oekraïense atleten ons behandelden. Ze droegen vlaggen om hun schouders en riepen 'Glorie aan Oekraïne' op het podium. Zij begonnen dit hele politieke spel."

Kuliak vindt dat er een dubbele standaard is tussen atleten uit Oekraïne en atleten uit Rusland: "Volgens de regels mogen politieke statements niet, maar niemand deed er iets tegen. Ze willen ons Russen uit de toernooien willen zetten, terwijl wij niets verkeerd gedaan hebben."

