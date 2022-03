Kuliak had met wit tape de letter Z op zijn borst bevestigd. Dit symbool is gezien op Russische tanks en andere voertuigen en symboliseert steun voor de Russische invasie in Oekraïne.

De internationale turnfederatie noemde de actie van Kuliak schokkend en heeft bevestigd dat het de ethische commissie heeft verzocht om maatregelen te treffen.

Veel effect zal dit waarschijnlijk niet hebben, want er is reeds besloten dat Russische en Belarussische vanaf deze week niet meer welkom zijn bij internationale wedstrijden.

