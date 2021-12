Alleen al de afgelopen periode zijn er in de National Hockey League in de Verenigde Staten en Canada vijftig duels uitgesteld. Ook de wedstrijden van woensdag en donderdag gaan niet door, omdat negen clubs geen representatief team op de been kunnen brengen.

Voor de ijshockeyteams van de Canada en de Verenigde Staten is het ontbreken van de NHL-spelers een enorme aderlating. De selecties bestaan immers volledig uit spelers uit deze competitie. Zij moeten nu terugvallen op spelers die actief zijn in Europa of op een lager niveau uitkomen in de American Hockey League (AHL) of de National Collegiate Athletic Association (NCAA). Ook landen als Duitsland, Finland, Rusland, Tsjechië en Zweden moeten door de beslissing hun sterspelers missen in Peking.

Quarantaine

De NHL had tot 10 januari 2022 de tijd om zijn spelers terug te trekken voor de Olympische Spelen, zonder dat het daar een boete voor zou krijgen. Eerder was al duidelijk dat veel clubs liever niet hun spelers afvaardigen. Wanneer ze in Peking positief testen, moet ze tot 21 dagen in quarantaine. Hierdoor lopen de spelers het risico om nog langer niet voor hun clubs uit te kunnen komen.

Na vijf opeenvolgende deelnames besloot de NHL voor de Olympische Spelen van 2018 in PyeongChang ook om geen spelers af te vaardigen. Hierbij speelden vooral financiële belangen een rol.

Er kwam geen overeenkomst tussen de NHL, IOC en de IIHF (International Ice Hockey Federation) over wie de kosten van deelname zou dekken. Uiteindelijk pakte het Russische team goud bij de mannen. Duitsland en Canada pakten respectievelijk zilver en brons. De Verenigde Staten werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Tsjechië.

