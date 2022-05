De rivaliteit tussen beide vechters stamt al uit 2008. Nadat Badr Hari zich niet van zijn beste kant had laten zien tijdens de K-1 World Grand Prix finale dat jaar kreeg hij een aanbod van de K-1 organisatie om tijdens een Dynamite!! evenement op oudjaarsavond een partij te vechten tegen Alistair Overeem. De K-1 drong erop aan bij Hari om de partij aan te nemen om enigszins goed te maken wat er fout ging eerder die maand tijdens de finale.

Hari nam de partij aan tegen de beresterke Overeem. Hari ging knockout na ongeveer twee minuten op een linkerhoek van Overeem. Het zou voor Overeem de start zijn van een periode in het kickboksen waarin hij continu in de spotlights stond. Hari was zeer getergd en voelde zich gekrenkt aangezien hij zich niet goed had kunnen voorbereiden op het gevecht. Een rematch bleef echter uit tot december 2019.

Tijdens de K-1 World Grand Prix finale waren beide mannen van de partij in de Final 8. Hari en Overeem konden elkaar treffen als ze zouden winnen van respectievelijk Ruslan Karaev en Ewerton Teixeira.

Zowel Hari als Overeem wisten zonder problemen de halve finale te halen en troffen elkaar. Bij een normale kickbokspartij is de regel dat je bij drie knockdowns in een ronde verliest. In de kwartfinale en halve finale geldt de twee knockdowns regel.

Hari wilde niet nog een keer verliezen van 'de MMA vechter' Overeem en kwam gefocust en agressief vechtend uit de hoek. Hari had iets meer dat twee minuten nodig om de Nederlander tweemaal knockdown te slaan en zijn revanche te pakken via TKO. Hari zou vervolgens de finale verliezen van Sem Schilt en Overeem zou in 2010 de K-1 World Grand Prix winnen en vervolgens definitief overstappen naar het MMA.

Nu zijn we 12 jaar later. Overeem heeft voorlopig het MMA op een laag pitje gezet en heeft bij GLORY Kickboxing getekend. Ook Hari staat daar uiteraard onder contract dus een perfect moment om de derde partij tegen elkaar te vechten. Wie de trilogie in zijn voordeel gaat beslissen zien we op 8 oktober.

