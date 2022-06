Kickboksen

Die 'special rules' partij vindt plaats over 12 dagen op 18 juni in Torun, Polen tijdens KSW 71. Beide mannen treffen elkaar in het zwaargewicht. De partij bestaat uit drie ronden van vijf minuten. Er zal op K-1 regels worden gevochten met MMA handschoenen.

K-1

Errol Zimmerman heeft meer dan 100 kickbokspartijen op zijn naam staan. 'Bonecrusher' haalde in 2008 en 2009 de laatste acht van de K-1 World Grand Prix. Zijn beste prestatie voor de K-1 was eveneens in 2008. In Amsterdam wist hij het kwalificatie toernooi te winnen voor een ticket naar de laatste zestien. Uiteindelijk werd verloren in de halve finale in een spektakelstuk tegen Badr Hari. In 2015 won Zimmerman het GLORY contender toernooi door op een avond twee partijen te winnen via TKO in de eerste ronde.

Zimmerman vocht vervolgens voor de titel tegen kampioen Rico Verhoeven. Hij verloor in de tweede ronde in verband met een knieblessure. Zimmerman vocht vervolgens nog voor ONE Championship en Enfusion echter bleef succes uit. Het wordt voor het eerst sinds 2020 dat we Zimmerman weer terug in de ring gaan zien. Zimmerman wist in zijn carrière onder meer te winnen van Rico Verhoeven (voordat Verhoeven de GLORY titel won), Stefan Leko, Jerome Le Banner & Hesdy Gerges. Zimmerman is met zijn 36 jaar nog jong tegenover Marcin Rozalski. De Pool is inmiddels alweer 43 jaar. Rozalski vocht eveneens voor de K-1, maar wist zich niet te kwalificeren in 2007 voor het hoofdtoernooi.

KSW kampioen

De Pool zou in 2011 overstappen naar het MMA. Daar haalde Rozalski sterke overwinningen tegen onder meer Rodney Glunder en meervoudig wereldkampioen sterkste man ter wereld Mariusz Pudzianowski. Rozalski wist zelfs de titel te pakken bij de KSW organisatie door Fernando Rodrigues Jr. binnen 16 seconden knockout te slaan. Dit was in 2017. Rozalski vocht sindsdien niet meer in het MMA. In 2018 won Rozalski nog een kickbokspartij van Peter Graham en in 2020 verloor de Pool van voormalig UFC zwaargewicht kampioen Josh Barnett in een Bare Knuckle gevecht.

Nu staan Zimmerman en Rozalski dus voor het eerst tegenover elkaar.

