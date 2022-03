Verder staan er nog partijen op het programma tussen Guerric Billet en Nordin Ben Moh. Het door vele mensen voorspelde 'fight of the night' tussen de Turkse vechters Ertegrul Bayrak en Serkan Ozcaglayan. Het evenement wordt geopend met een partij tussen Jay Overmeer en Jos van Belzen.

Tot ongenoegen van de fans wogen Arek Wrzosek en Badr Hari achter de schermen al. Waardoor er geen staredown tussen beide vechters kwam.

Bekijk hieronder de complete line-up.

Main Card

- Jamal Ben Saddik vs. Levi Rigters

- Arek Wrzosek vs. Badr Hari

- Tiffany van Soest vs. Manazo Kobayashi

- Guerric Billet vs. Nordin Ben Moh

- Ertegrul Bayrak vs. Serkan Ozcaglayan

Preliminary Card.

- Jos van Belzen vs. Jay Overmeer