Sinds 1979 zijn vrouwen in Iran verplicht om hun haar te bedekken in het openbaar. Dat geldt dus ook voor sportwedstrijden. Bovendien moet de vrouwen lange, losse kleren aantrekken.

Iraanse media spreken van een 'historische beweging'. Het is nu afwachten of Rekabi wordt gestraft voor het sporten zonder hijab en of ze in de toekomst nog mag uitkomen voor haar land.

Masha Amini

Een moedige actie dus van de 33-jarige Rekabi, die niet los te zien is van de recente gebeurtenissen in Iran. Een maand geleden werd daar de 22-jarige Mahsa Amini door de politie om het leven gebracht, nadat zij haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. De jonge vrouw raakte door mishandeling van de agenten in coma en overleed een aantal dagen later in het ziekenhuis.

De tragische dood ontketende een stroom aan protesten in het land. Duizenden vrouwen en mannen gaan de straat op om te protesteren tegen de gevestigde macht en over de hele wereld knipten vrouwen stukken van het haar af uit solidariteit met de Iraanse vrouwen.

En ook de sportwereld doet nu dan ook hard zijn best om hun platform te gebruiken voor verandering. Naast de actie van Rekabi, sprak ook het Iraanse voetbalelftal zich uit tegen het regime. Zij droegen in het oefenduel met Senegal bij de opkomst een zwarte jas over hun kleding, zodat ze de logo's van de Iraanse bond verborgen hielden.

Het Iraanse nationale team protesteert met zwarte jassen tegen de dood van Masha Amini. Foto: Getty Images

