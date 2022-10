Rekabi nam voor haar land deel aan de Aziatische kampioenschappen in Seoul en deed dat zonder hoofddoek, iets wat sterk ingaat tegen de Iraanse wetgeving. Daar zijn vrouwen sinds 1979 verplicht om in het openbaar hun haren te bedekken.

Volgens de BBC wordt Rekabi na haar dappere actie echter vermist. Vrienden van de atlete kunnen haar sinds zondagavond niet meer bereiken en ze zou haar telefoon en paspoort zijn kwijtgeraakt.

De Britse omroep zocht uit dat de Iraanse ploeg het hotel, waar zij in verbleven, inmiddels heeft verlaten. Het is echter niet duidelijk of Rekabi met haar landgenoten is meegereist.

Iraanse ambassade ontkent

De Iraanse ambassade in Zuid-Korea ontkent alle geruchten rondom de klimster. Volgens de autoriteiten is ze gewoon met haar team teruggevlogen naar Teheran.

Eigen reactie Instagram

Rekabi heeft inmiddels zelf ook gereageerd met een story op Instagram. "Ik wil me verontschuldigen voor de bezorgdheid die is ontstaan. Het niet dragen van mijn hoofddoek was niet mijn bedoeling, ik was het vergeten. Ik reis volgens planning mee met mijn team naar Iran"

Het is niet duidelijk of de post van Rekabi onder dwang of uit vrije wil is geplaatst.

