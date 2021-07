Wat is sportklimmen?

Het sportklimmen bestaat uit drie disciplines die voor de Olympische Spelen zijn gecombineerd tot een competitie. Zo zijn er twee gouden medailles te verdelen, een in het mannentoernooi en een bij de vrouwen. Dit format is eerder uitgeprobeerd voor de Olympische Jeugdspelen in 2018.

Het sportklimtoernooi op de Olympische Spelen is een combinatie van de disciplines boulderen, speed en lead. De beslissing om de disciplines samen te voegen tot een onderdeel kon aanvankelijk tot weinig begrip rekenen in de klimwereld. Vooral het onderdeel speed is een vreemde eend in de bijt. Speed kent veel specialisten die niet uitkomen in de twee andere disciplines, terwijl specialisten in boulderen en lead nauwelijks uitkwamen op het onderdeel speed. De olympische deelnemers zijn dan ook vooral boulder- en leadklimmers.

Tokio 2020 Tokyo 2020 : Sport Climbing - New Sport on the Block 18 UUR GELEDEN

Wat: Sportklimmen

Waar: Aomi Urban Sports Park

Wanneer: 3 - 6 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Favorieten: Adam Ondra, Jakob Schubert, Janja Garnbret, Akiyo Noguchi





Bij het onderdeel speed is het zoals de naam al aangeeft de bedoeling om zo snel mogelijk een vijftien meter hoge wand te beklimmen. De discipline wordt uitgevoerd op een wand waarop de route altijd dezelfde is. Bovenaan de wand zit een elektronische plaat die de tijd laat stoppen zodra een klimmer erop slaat. Een speedrace is razendsnel voorbij. Het wereldrecord staat op 5,208 seconden.

Waar het onderdeel speed draait om explosiviteit is bij boulderen ook denkkracht vereist. Een boulder kan lijkt soms op een puzzel die opgelost moet worden. Op een vier tot vijf meter hoge klimwand zijn maar weinig klimgrepen waardoor klimmers soms haast onmogelijke capriolen moeten uithalen om de top te bereiken. Het is de bedoeling om in vier of vijf minuten in zo min mogelijk pogingen de top te behalen. De klimmers zijn niet gezekerd, waardoor er soms spectaculaire valpartijen te zien zijn.

Lead wordt ook wel gezien als het koningsnummer in de klimsport. Atleten moeten op een twintig meter hoge wand, die ook nog eens voorover hangt, zo hoog mogelijk zien te komen. Een klimmer heeft daarvoor zes minuten de tijd. Klimmers worden voor de veiligheid gezekerd.

Tokyo 2020 : Sport Climbing - New Sport on the Block

Per discipline wordt er een ranglijst opgemaakt waarbij de beste een punt krijgt en de tweede twee punten en zo verder. De eindranglijst wordt opgemaakt door de uitslagen in de verschillende disciplines met elkaar te vermenigvuldigen. Wordt een klimmer bijvoorbeeld drie keer derde dan ontvangt hij of zij 3x3x3=27 punten.

Favorieten

Aan de Spelen doen twintig mannen en twintig vrouwen mee. Helaas doet er geen enkele Nederlander mee. Bij de mannen is de Tsjech Adam Ondra de favoriet. Hij werd al vijf keer wereldkampioen. De broers Bassa en Mikaël Mawem uit Frankrijk zijn twee anderen die in de gaten gehouden moeten worden. Zij hopen het tweede broederduo in honderd jaar te worden die samen op het olympische podium staan.

Bij de vrouwen moet vooral gekeken worden naar de Sloveense Janja Garnbret, die van 2016 tot en met 2019 vier keer achter elkaar wereldkampioen werd in de gecombineerde discipline. De Sloveense werd in 2019 gekozen tot Sloveens sportvrouw van het jaar. Voor Japan hopen Miho Nonaka en Akiyo Noguchi het podium te halen.

Waar kijk je?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.





Klimmen Geen muur te hoog voor deze 14-jarige (!) Spider-Girl 22/06/2018 OM 12:35