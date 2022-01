Beijing 2022

Met Nuis en Van Zundert is gekozen voor man en vrouw, oud en jong, succesvol en talentvol. Sinds de Zomerspelen van Tokyo 2020 mag een land twee atleten aanwijzen voor deze eervolle taak, zolang het duo maar uit een man en een vrouw bestaat.

De 32-jarige Nuis doet voor de tweede keer mee aan de Spelen en weet wat het is om de berg Olympus te bedwingen sinds hij zowel de 1000 als 1500 meter won tijdens Pyeongchang 2018. Dit keer komt de schaatser alleen in actie op de 1500 meter, omdat kwalificatie op de 1000 meter niet lukte tijdens het OKT.

Eerst kunstrijdster sinds 1976

Van Zundert kan van zulke prestaties alleen maar van dromen. De zestienjarige kunstschaatsster is al hartstikke blij dat ze van de partij is in Peking, want het is van 1976 geleden dat er nog eens een kunstrijder door Nederland werd afgevaardigd naar de Olympische Spelen.

De keuze voor Van Zundert als vlaggendraagster is een mooie opkikker voor het kunstschaatsen, een sport die het de laatste jaren niet altijd even gemakkelijk heeft gehad. Van Zundert glundert sinds ze het nieuws hoorde.

Verjaardagscadeau

“Dit is echt het mooiste verjaardagscadeau ooit”, aldus Van Zundert, die 1 februari haar zeventiende verjaardag viert. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik er de laatste weken af en toe naar heb gehengeld om de Nederlandse vlag te mogen dragen. Dit is echt een heel grote eer en een mooi gebaar naar het kunstschaatsen in ons land.”

Schaatser Jan Smeekens was in 2018 tijdens de openingsceremonie in Zuid-Korea de vlagdrager namens Nederland.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

