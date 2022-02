"Ik snap nog steeds niet wat er gebeurd is", zo opende Shcherbakova het interview na haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Beijing 2022. "Aan de ene kant ben ik blij, aan de andere kant voel ik een grote leegte van binnen."

Maar niet alleen bij de winnares liepen de emoties hoog op. Ook de nummer twee van de individuele kür, Alexandra Trusova, werd het allemaal even teveel: "Ik ga nooit meer het ijs op. Nooit meer. Ik haat dit", hoorden we Trusova vertellen tegen een begeleider van de Russische staf terwijl Valieva getroost werd. "Dit is onmogelijk! Je mag dit niet doen! Ik ga niet naar de prijzenceremonie. Iedereen heeft een gouden medaille! Alleen ik niet! Ik haat dit allemaal", ging Trusova verder.

Trusova nam niet deel aan de teamwedstrijd waar Rusland het goud won. Valieva kreeg de voorkeur boven Trusova. Achteraf bleek dat Valieva een positieve dopingtest had in aanloop naar de Spelen. Of het goud dus echt naar Rusland gaat is nog niet bekend.

De immense druk op de schouders van Valieva bleek te veel en haar kür ging volledig de mist in. Deze mocht zij nog schaatsen nadat het CAS had besloten haar niet uit te sluiten van deelname ondanks haar positieve dopingresultaat. Dit zou namelijk teveel schade aanrichten bij de 15-jarige.

Kille reactie Tutberidze

Wat er schadelijker was voor Valieva zijn de meningen over verdeeld. Haar individuele kür liep volledig verkeerd en teleurgesteld kwam ze van het ijs. In plaats van een troostende coach waren de eerste woorden uit de mond van Eteri Tutberidze: "Waarom gaf je op? Waarom stopte je met vechten na die axel? Waarom?"

Omdat Valieva op het individuele onderdeel buiten de medailles viel ging de podiumceremonie wel door. Toch voelt het allemaal nog onwennig voor de olympische kampioene Shcherbakova: "Ik ben blij dat er een ceremonie gaat plaatsvinden en dat we onze medailles krijgen."

Ook zag Shcherbakova hoe het misliep bij Valieva: "Ik was de kür van Kamila (Valieva) aan het kijken en ik zag vanaf de eerste sprong hoe moeilijk het was. Ik begrijp wat zij moet voelen als een atleet."

